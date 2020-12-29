N無津貼｜第二輪1月4日起接受申請　羅致光預告不續推稱完成使命

關愛基金將派發第二輪「N無津貼」，向非公屋、非綜援的低收入住戶(俗稱N無人士)提供現金援助，以紓緩低收入住戶的經濟壓力，預計明年1月起接受申請。一人住戶可獲津貼額為4,500元，三人住戶為12,500元，曾受惠首輪津貼的申請者毋須再遞表，只需回信即可。 勞福局局長兼扶貧委員會轄下關愛基金專責小組主席羅致光，今(29日)早表示，新一輪N無津貼將於明年1月4日起接受申請，首輪申請者可繼續受惠，當局亦預期第二輪津貼的申請戶數會較首輪多，料新一輪津貼有約13.7萬戶受惠。他強調，基金不會推出第三輪津貼，相信N無津貼已完成使命，項目不會恆常化。

羅致光指，新一輪N無津貼將於1月4日起接受申請，為簡化程序，上一輪申請者只需交回條即可。（盧翊銘攝）

關愛基金今年推出首輪「N無津貼」，合資格人士可獲現金津助，一人住戶4,500元、二人住戶9,000元、三人住戶12,500元、四人住戶14,500元，以及五人或以上住戶15,500元。第一輪申請已於今年11月底結束。

至於第二輪「N無津貼」，受惠對象、受惠資格和津貼金額均與首輪相同。秘書處於明年1月底起會向受惠於首輪項目的住戶發信，合資格住戶按信中指定的日期回覆秘書處，便可獲發津貼，無須再次遞交申請。未曾受惠的合資格申請住戶亦可於明年1月至5月按住戶人數的申請期遞交申請。

勞工及福利局局長羅致光表示，第二輪將於下周一，即明年1月4日起，至5月31日分階段接受申請，會有220個非政府機構營辦的服務單位，負責接受和初步處理申請，關愛基金已預留約14億元，料約13.7萬住戶（約35萬人）可受惠。

羅致光指，新一輪N無津貼將於1月4日起接受申請，為簡化程序，上一輪申請者只需交回條即可。（盧翊銘攝）

羅致光：相信N無津貼已完成使命

羅致光透露，關愛基金「N無津貼」首輪接獲11.3萬個申請，較預期10.5萬申請多，可能與經濟有關，以前有部分住戶未必符合資格，但目前合資格。現時基金已完成審批6.4萬個申請。他說，根據過往經驗，首輪申請者再申請第二輪津貼的機會高，在簡化申請程序後，亦預期多人申請。

對於有否計劃將N無津貼恆常化，羅致光表示，政府將針對輪候公屋超過3年家庭，發放生活津貼，加上在職家庭津貼將會調整，申請資格會有調節，變得較易領取，相信N無津貼在未來幾年都不會出現，認為已完成使命，項目不會恆常化。

羅致光指，新一輪N無津貼將於1月4日起接受申請，為簡化程序，上一輪申請者只需交回條即可。（盧翊銘攝）

津貼金額未加碼 行政費約1.7億

被問到為何第二輪津貼未有加碼，羅致光說，當局決策過程已好一段時間，而兩輪津貼推出時間緊貼，故無計劃加碼或調整，強調津貼金額從通脹角度考慮，多於整體經濟考慮。他相信，津貼有助市民紓困。

他又表示，N無津貼不是恆常項目，基金需要重新設立辦公室，需要裝修，而大部分不是電子化申請，有行政工作要處理，兩輪項目總開支約23億元，行政費約1.7億元，佔7.3%，承認行政費稍高預期開支的5%。

即使是居於臨時房屋、船艇或是無家者，只要合符資格，亦可申請「N無津貼」。(梁鵬威攝/資料圖片)

根據N無津貼計劃申請資格，申請者無論居於租住私樓、工廈、商廈，只要符合資格即可受惠，另亦包括社會房屋，民政處單身人士宿舍、臨時房屋如木屋、無家者等，視乎住戶收入及租金，租金上限定在住戶入息限額的一半。