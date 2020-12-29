N無津貼｜1月4日起接受新申請　資格未改　一文看清申請細節

政府關愛基金今日（29日）公布「非公屋、非綜援的低收入住戶一次過生活津貼」（Ｎ無津貼）項目詳情，金額與首輪相同，一人住戶金額為4,500元、二人住戶9,000元等，申請過第一輪的住戶將會收到由秘書處寄出的信件，只要按信件上回覆即可獲發津貼。至於新申請人則要由下周一（4日）提交申請表，申請日期截至明年5月31日。

關愛基金專責小組主席羅致光指，新一輪N無津貼將於1月4日起接受申請，為簡化程序，上一輪申請者只需交回條即可。（盧翊銘攝）

首輪的Ｎ無津貼，政府預計有27.2人萬人受惠。政府則預料，第二輪的Ｎ無津貼會有逾13.7萬住戶申請，即逾35萬人受惠，基金會預留14億元處理。

關愛基金預留14億元 35萬人受惠

申請者資格與首輪津貼相同。申請人需為非公屋住戶，且符合以下條件，包括以月租（或更長租期）形式租住私人樓宇、工業大廈或商業大廈，或租住民政事務總署轄下的「單身人士宿舍計劃」宿位，或居於臨時房屋、船艇或是無家者。

申請人需為非公屋住戶，以月租租住私人樓宇、工業大廈或商業大廈，「單身人士宿舍計劃」宿位，或居於臨時房屋、船艇或是無家者。（資料圖片 / 黃寶瑩攝）

另外，申請人與同住成員均不可在港有物業，入息不可超過指定限額；若租住單位是來自家人、領取綜援人士也不符合資格 。申請人必須是香港居民，即使有香港身份證，但不是在港定居如外傭，以及申請來港簽證時，已確定有足夠經濟能力在港生活人士，也不包括在內。

津貼金額最多1.55萬元

津貼金額與首輪則相同，一人住戶4,500元、二人住戶9,000元、三人住戶12,500元、四人住戶14,500元，以及五人或以上住戶則劃一為15,500元。

首輪申請者不需再入表 但須回覆秘書處信件

曾經申請過首輪津貼的住戶，不需要再入表申請。基金秘書處會按獲發津貼先後次序，於明年1月至5月起，向合資格的舊申請住戶發信，住戶按信中指定的日期前回覆秘書處，或將回條交回服務單位，便可獲發津貼。

▼接受申請的服務單位名單▼

+ 2 + 2 + 2

新申請者須郵寄或親身交表 1人住戶最快3月收錢

至於新申請者，則可由明年1月4日起，親身或郵寄提交申請表。申請日期截至明年5月31日，但申請會分階段進行，1月4日起只接受1人住戶申請；2月1起接受2人住戶申請；3月1日起接受3人住戶申請，以及4月1日接受4人或以上住戶申請。

申請者必須同時提交住戶的身份證、銀行證明文件及租單。政府透露，文件齊全的話，需時2個月審批，即津貼最快3月可以批出。

由於是次計劃不設網上申請，申請人可親身或郵寄表格到服務單位，服務單位名單可按此查閱。