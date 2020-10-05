有劏房戶租金佔收入逾八成　逾六成人指N無津貼不足負擔租金

關愛基金今日（5日）開始接受就「非公屋、非綜援的低收入住戶一次過生活津貼」（即「N無津貼」）項目4人或以上住戶申請。關注基層住屋聯席今日公布問卷調查結果，發現有4.2%的劏房戶，其租金佔開支超過八成，更有逾六成人指「N無津貼」不足以負擔租金開支。 聯席指出，單次性的津貼只能暫時解決基層市民的燃眉之急，建議應將計劃恆常化，每年發放「N無津貼」，並同時推出租金津貼。

關注基層住屋聯席在今年9月期間，訪問了約300個劏房戶。調查發現，租金佔劏房戶開支四成共有29%；五成則有26.4%；六成有12.4%；另有4.2%更佔超過八成。

津貼不足以負擔租金開支

行政長官林鄭月娥發表2019年《施政報告》，宣布將透過關愛基金向非公屋、非綜援的低收入住戶，發放兩輪生活津貼（俗稱「N無津貼」）。

不過，聯席指疫情已令基層收入大減，有逾六成人指津貼不足以負擔租金開支，亦有97.1%受訪者認為，「N無津貼」及租金津貼應一同實施。

單親媽媽沈女士指，她與兩名子女一起住在面積約180呎劏房，租金高達6000多元，已佔收入一半。她說，雖然有領取「N無津貼」，但七成均用作交租，連計小孩的日常開支，收入已所剩無幾，坦言租金壓力很大。

單親媽媽沈女士指與兩名子女一起住在劏房，租金已占收入一半。（歐嘉樂攝）

應恆常化「N無津貼」、推行租金津貼

聯席指出，單次性的津貼只能暫時解決基層市民的燃眉之急，長遠而言不能處理租金沉重的問題，亦不能取代租金津貼，故政府應恆常化「N無津貼」，並同時推行租金津貼。

此外，政府早前宣布，會為輪候超過3年、合資格的一般申請住戶提供現金津貼，金額會參考綜援租金津貼上限一半。聯席指，租金對劏戶來說是沉重負擔，認為有關資助不足，加上在疫情下，建議政府應考慮涵蓋所有非綜緩、輪候公屋的家庭申請者，直至他們首次獲派公屋。同時，聯席亦建議要實施租務管制，以防業主不斷加租。