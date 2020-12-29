確診大廈｜政府修定疫廈須強制檢測規定　張竹君指有數十座符定義

第四波新冠肺炎疫情持續，疫廈遍布港九新界，不少是同幢有多名居民染疫。食物及衞生局今日（29日）宣布擴大「須檢必檢」範圍，若在同一大廈在過去兩星期有兩個或以上無關連、有居民染疫的單位，政府會發出強制檢測公告。 至於新增要進行強制檢測的大廈，即日增加兩幢，包括新增一名確診者的瀝源邨榮瑞樓，累計4單位、共7人受影響；以及坪石邨藍石樓，累計有3單位、共4人受中招，涉及層數及座向均不同。

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疫廈強檢新規定： 同一大廈兩星期內有2個或以上無關連個案單位 大廈內2單位患者中，有一宗屬感染源頭不明，也須強制檢測 檢測令公布後找到感染源頭，強制檢測仍生效

徐德義宣布擴大須檢必檢範圍，若在同一大廈在過去兩星期有兩個或以上無關連、有確診個案的單位，政府會發出強制檢測公告。（張浩維攝）

食物及衞生局副局長徐德義在疫情記者會上表示，雖然近日確診宗數稍回落，但未見持續下降趨勢，且下降速度較第三波疫情時慢，經檢討後認為有需要擴大須檢必檢範圍，截斷病毒在社區的傳播鏈。

徐德義宣布，若在同一大廈在過去兩星期有兩個或以上無關連、有確診個案的單位，政府會發出強制檢測公告。他指出，第四波疫情已橫行一段時間，且未見明顯下滑趨勢，為控制疫情，故希望透過有關指標，達致盡早發現、盡早檢測。

為市民健康，希望驗多啲，唔想彈弓手，寧願鬆少少 衞生防護中心傳染病處主任張竹君

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君亦補充指，目前仍在點算有多少大廈列入強制檢測範圍，估計涉及數十座大廈。

她又指，若同一大廈兩個確診單位各自有感染源頭，不列入強檢範圍；但若其中一個單位源頭不明，則適用於新安排，即使其後發現源頭，亦不會撤回，「為市民健康，希望驗多啲，唔想彈弓手，寧願鬆少少。」

張竹君補充指，目前仍在點算有多少大廈列入強制檢測，估計涉及數十座大廈。

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