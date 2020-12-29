新冠肺炎｜機場三跑工程三工人染疫　承辦商安排員工檢測

機管局今日（29日）公布，一名三跑道系統工程分判商工人，及兩名承辦商工人分別確診及初步確診新冠肺炎。有關工作範圍及接載員工往返工地的船隻已進行清潔及消毒。 此外，一名香港機場地勤服務有限公司的員工被列為確診者的緊密接觸者。

機管局公布，一名三跑道系統工程分判商工人，及兩名承辦商工人分別確診及初步確診新冠肺炎。（資料圖片）

三染疫員工曾有工作接觸

機管局收到三跑道系統填海工程承辦商香港振華-中國交建-中交疏浚聯營公司通知，一名分判商工人確診。該名員工負責機械操作工作，最近上班日期為12月28日。相關的工序已暫停，曾與該名員工接觸的其他員工正接受病毒檢測，並在家等候檢測結果。

機管局亦收到三跑道系統建築支援設施工程承辦商德寶建築工程有限公司及康禾組合屋有限公司聯營公司通知，其兩名工人初步確診。該兩名員工最近上班日期為12月28日，與在同日確診的工人有工作接觸。負責該項目的所有工人已被安排接受檢測。承辦商自昨天起已暫停相關工作，並向工地所有工人重申，他們必須於工作期間佩戴口罩。

此外，機管局收到香港機場地勤服務有限公司通知，其一名員工的家人確診，故被列為緊密接觸者，將接受由政府安排的隔離檢疫。該名員工為貨運裝卸代理員，最近上班日期為12月27日。香港機場地勤服務有限公司已安排曾經與該名員工接觸的其他員工接受檢測。