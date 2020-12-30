確診大廈｜采頤花園11座3宗源頭不明或強檢　華僑大廈增至8人染疫

新冠肺炎疫情繼續蔓延多區，周二（29日）新增53宗確診個案，同日政府宣布擴大「須檢必檢」範圍，若在同一大廈在過去兩周有兩個或以上無關連、有居民染疫的單位，政府會發出強制檢測公告。 衞生署衞生防護中心晚上更新確診者住宅大廈名單，新蒲崗采頤花園11座新增一宗「本地個案」，即感染源頭不明的確診居民，過去14日該大廈另有4宗個案，當中2人同列為「本地個案」，累計三宗感染源頭不明，在新規定下料需列入強檢名單。

新蒲崗采頤花園11座一名67歲女住戶確診，近日累計有3名住戶感染源頭不明。（資料圖片）

政府更新強制檢測大廈指標，若同一大廈兩個確診單位各自有感染源頭，不列入強檢範圍；但若其中一個單位源頭不明，則適用於新安排，即使其後發現源頭，亦不會撤回。

新增的53宗確診個案中，14宗感染源頭不明，除了記者會上公布要強制檢測的沙田瀝源邨榮瑞樓和牛池灣坪石邨藍石樓，鄰近的新蒲崗采頤花園11座亦符合強檢要求。該大廈一名67歲女住戶（#8688）確診，平安夜（24日）當日發病，她被列為「本地個案」。翻查資料，該大廈早前另有4宗確診個案，當中2人同樣列為「本地個案」，包括在12月18日發病的61歲男住戶（#8318）及44歲無病徵的女住戶（#8506），即有三宗感染源頭不明個案。

北角賽西湖大廈單日新增2宗

九龍區繼續成為重災區，佔29宗。深水埗大埔道華僑大廈再增2名住戶確診，包括一名9歲男童（#8693）及一名66歲男子（#8704），均沒有出現病徵，及列為與本地個案有流行病學關連。該大廈至今有8人染疫，當中只有一名37歲女子（第8436宗）出現病徵，全屬有關連個案。

賽西湖大廈為北角寶馬山道知名豪宅，近年每個單樓價一直站穩2000萬元以上。（網上圖片）

此外，北角賽西湖大廈13 座、灣仔積福大廈、元朗水邊圍邨泉水樓、沙田瀝源邨榮瑞樓，以及土瓜灣炮仗街寶峰大廈，分別單日新增2宗確診個案。

+ 6 + 6 + 6

慈康邨康添樓兩住戶感染源頭不明

至於彩雲邨紫霄樓，新增一名住戶染疫，涉及一名3歲男童（#8698），無出現病徵。該大廈早前另有4名住戶確診，當中一名30歲非香港女居民感染源頭不明，所有人均在12月23日發病，年齡介乎16至73歲。

而慈康邨康添樓有新增個案，涉及一名22歲男子（#8701），他在平安夜發病，列為與本地個案有流行病學關連。該大廈早前亦有4宗確診個案，當中兩人感染源頭不明，包括一名21歲男子（#8455），他在12月19日發病，以及一名25歲女子（#8609），在12月20日發病。

▼確診者行蹤及到訪場所▼

+ 45 + 45 + 45

▼疫情嚴峻 社交距離措施延續至1月6日▼