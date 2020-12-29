新冠肺炎｜長洲西園營地報警　疑有人扮衞生署致電稱曾有患者到訪

在漁護署及康文署的露營地點封閉下，不少市民在聖誕假期都到私人的露營場租場，香港著名的私人營地長洲西園在平安夜突然宣布停業，指有兩名新冠肺炎確診患者曾經在12月20至23日到訪，會清潔至12月30日。 不料，事件一波三折，及至昨日（28日）下午長洲西園網站上突然發布通告，指早前有遊客確診的事件屬於有人惡意誣捏，園方已經報警處理。 香港01向衛生署查詢，衛生署指已經知悉有關事件，並已經做出跟進，提醒市民保持警覺。

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因應「衞生署通知」關閉清潔停業

西園在12月25日發新聞稿表示收到衞生署通知，有兩名確診新冠肺炎的人士曾於20到23日到訪西園，場地將關閉清潔至30日。

到了12月28日，西園卻再發新聞稿，指經過查證確認早前有露營人士曾到訪的消息「純屬惡作劇，有人惡意誣捏」，西園對此強烈譴責，並已報警處理 。不過，西園將保持暫停開放直至12月30日，同時進行徹底的清潔及消毒，12月31日重新開放。

（西園FB）

收自稱衛生署人員電話 所留聯絡方法只可接通至傳真機

西園表示，12月24日時接到名自稱衛生署人員來電通知，指有兩位對COVID-19病毒測試呈陽性反應人士曾於12月20至23日到訪西園，並要求西園須立即關閉七天並進行徹底的清潔及消毒，對方又以隱私為由拒絕透露確診者姓名，惟留下自己的姓名及聯絡方法指12月28日周一時會進一步聯繫。

西園收到電話後即刻採取緊急措施，包括通知未來7日預約來訪的客人安排退款或更改日期、強制所有全職及兼職員工進行病毒測試等。初步安排後，園方再致電早前的電話才發現只能接通至傳真機，才發現事有異樣。園方其後向衞生署查詢，才得知署方無相關記錄。

一名兼職員工檢測後列懷疑個案送院

西園已經在FB上亦公布事件，並表示在強制所有員工(包括兼職)進行病毒檢測過程中，所有全職員工檢測報告均呈陰性，惟一名接待處兼職員工，雖無感染徵狀，但由於檢測多次均未能顯示其檢測結果，暫被列為懷疑個案，並於12月26日即時送院，該名兼職同事最後當值日期為12月20日。

衛生署已做跟進 提醒市民提高警覺

衛生署表示已經知悉有關事件，並已經做出跟進。署方稱若聯繫市民，一般會提供相關資料以供對方核實身份，提醒市民如果收到懷疑虛假電話，要提高警覺，切勿跟從來電者提出的任何指示。如有任何懷疑，應向警方舉報。

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