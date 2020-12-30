強制檢測大廈｜同座2宗無關連確診須強檢　一文看清43座大廈名單

本港第四波新冠肺炎疫情持續，疫廈遍布全港九新界。食物及衞生局昨日（29日）宣布，若在同一大廈在過去兩星期有兩個或以上無關連染疫單位，會發出強制檢測公告。 食衞局今日（30日）下午就強制檢測公告刊憲，共有43幢大廈須被納入強制檢測範圍。任何在本月17日至30日期間曾身處有關大廈超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於1月4日或之前接受檢測，受檢人士若在12月28日至30日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

▼12月30日公告須強制檢測43幢大廈名單▼

食衞局晚上刪除一幢強檢大廈 名單變43幢

食物及衞生局表示，如大廈過去14日內有兩個或以上單位出現無關連確診個案，會被納入第599J章下的強制檢測公告，過去14日曾身處相關大廈的人士，須接受強制檢測。原先公布按此準則共有43幢大廈，及後修訂為42幢大廈。

局方下午公布時，強制檢測大廈有44幢，當局晚上修訂為43幢，刪除了「屯門鄉事會路 94-110 號康利中心」，因此變成43幢。

【疫廈強檢新規定】 ．同一大廈14日內，有2個或以上單位出現無關連確診個案 ．大廈內2單位患者中，有一宗屬感染源頭不明，也須強制檢測 ．檢測令公布後找到感染源頭，強制檢測仍生效

彩雲邨啟輝樓污水樣本呈陽性 居民需強檢

至於彩雲（二）邨啟輝樓的污水樣本檢測持續呈陽性，情況與早前同邨毗鄰豐澤樓類似，而啟輝樓旁邊的明麗樓亦剛接受強制檢測，在參考專家意見後，決定將啟輝樓納入強制檢測公告。換言之，新定義疫廈後，今次共有43幢大廈，發出強制檢測公告。

任何在12月17日至12月30日期間，曾身處該43個任何指明地方超過兩小時的人士，包括但不限於住客、訪客及工作人員，須於2021年1月4日或之前接受檢測。受檢人士若在12月28日至12月30日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

受檢人士可選擇以下檢測途徑：

1，流動採樣站（名單及服務對象（如適用））

2，社區檢測中心（名單）

3，121間郵政局、20個港鐵站設置的自動派發機、醫管局47間指定普通科門診診所索取深喉唾液測試樣本收集包，並把樣本交回指定樣本收集點（派發點及收集點時間）

4，於醫管局普通科門診診所按照醫管局醫護人員的指示接受檢測

5，自行安排接受由衞生署認可，並可就檢測結果發出電話短訊通知的私營化驗所（名單）

6，使用衞生防護中心派發到相關指明地方的樣本瓶，並按有關指示交回

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受檢人士須保存檢測結果短訊通知以供核查

發言人提醒，於醫管局急症室及住院期間接受的檢測，以及不可就檢測結果發出電話短訊通知的私營化驗所提供的檢測，均不符合上述強制檢測公告的規定，「受檢人士如有病徵，應立即求醫，按照醫護人員的指示接受檢測，不應前往流動採樣站及社區檢測中心。」受檢人士須保存載有檢測結果的電話短訊通知，並在執法人員要求提供有關該人士進行指明檢測的資料時，提供有關電話短訊供其查核。

任何相關人士如未有遵從檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款5,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。

任何人士就強制檢測安排有疑問，可於上午9時至下午6時致電熱線6275 6901查詢。受檢人士如欲前往個別社區檢測中心作檢測，可先查詢中心的預約情況。

▼政府及港大公布彩雲邨豐澤樓污水渠持續驗出新冠病毒▼

+ 12 + 12 + 12

食物及衞生局副局長徐德義周二（29日）在疫情記者會上表示，確診宗下降速度較第三波疫情時慢，經檢討後認為有需要擴大須檢必檢範圍，截斷病毒在社區的傳播鏈，宣布若在同一大廈在過去兩星期有兩個或以上無關連、有確診個案的單位，政府會發出強制檢測公告。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君補充，若同一大廈兩個確診單位各自有感染源頭，不列入強檢範圍；但若其中一個單位源頭不明，則適用於新安排，即使其後發現源頭，亦不會撤回。她估計涉及數十座大廈。