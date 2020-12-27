新冠肺炎｜3%交水喉水檢測　張竹君：如屬強制檢測或需負法律責任

第四波疫情仍未緩和，政府早前要求高危群組提交深喉唾液樣本檢測，但政府專家顧問之一、香港大學微生物學系講座教授袁國勇今早(27日)透露，有3%的樣本沒有人類基因，即樣本為「水喉水」。在今日的疫情記者會上，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，若有人是在政府的強制檢測中提交假樣本，則有可能要負上法律責任，惟需政府再研究。 時值聖誕節長假，張竹君指，聖誕及冬至見到很多市民外出或聚會，但暫未有見到「聖誕群組」等，希望不會有大規模爆發。

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是否違法 關於在於是否屬強制檢測

張竹君表示，已經聽到袁國勇的建議，會研究如何應對。她說，若是真的有人交假樣本給政府測試，情況屬於不理想；而若是涉事者是在政府強制檢測時提交假樣本，那麼就有可能需要負法律責任，當局仍需要研究具體處理方法。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君。（黃舒慧攝）

早前冬至、接連聖誕假期，不少市民做節加聚會，社會關心疫情是否會再爆發。張竹君表示，聖誕及冬至見到很多市民外出或聚會，但暫未有見到「聖誕群組」等，希望不會有大規模爆發，但她提醒市民不要聚會，因為社區仍有好多源頭不明個案。

今日初步確診仍有50餘宗。

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