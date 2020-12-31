2020回顧｜新冠肺炎一年歷四波　名人患者余錦基：咬緊牙關等疫苗

2020年，全港共同經歷四季仍未見終點的抗疫旅程。除了8,800多名患者及他們的家人，全港750萬人無論貧富，皆無一倖免而陷於疫情中。 第四波由「歌舞群組」拉開序幕，接連有名人確診，香港汽車會會監余錦基是其中之一。居於九龍塘億元大宅的他，坦言已有多年曾入住公立醫院，由於中招，必須到公立醫院診治，一度以為因顯赫身份受屯門醫院優待的他，「出院嗰日，我就除咗口罩多謝主診醫生，個醫生先話『哎呀！原來你係余錦基嚟㗎！』，我就覺得醫院啲後生仔真係好！」 市民連月抗疫生活艱難，余錦基寄語港人：「香港人一路都好tolerate（能耐），以前經歷過沙士、打風、制水......喺逆境生存。希望大家今次亦能咬緊牙關，等待接種疫苗。」

第一波疫情

一年前，武漢市衛健委首次公開通報肺炎疫情；至1月23日，一名男子從武漢經深圳乘搭高鐵來港後診，成為本港首宗個案，港人抗疫開治。1月至3月，相繼出現13人「打邊爐家族群組」和19人「福慧精舍佛堂群組」；2月初停泊在日本橫濱的「鑽石公主號」郵輪上，近700人在船上受感染，當中76人為香港居民。市民這時的主要抗疫活動，是搶購口罩。

▼醫管局員工陣線於2月初發起罷工要求封關 逾7,000醫護響應▼

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▼火炭駿洋邨被徵用作檢疫中心▼

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（香港01製圖）

第二波疫情

3月歐美國家疫情嚴峻，大批留學生回港避疫，部份隱形患者到酒吧及婚宴等多人聚集的場所，以致病毒於社區再次擴散，爆發第二波疫情。酒吧及樂隊群組累計103人確診，涉及港九多間酒吧。

▼政府於5月5日宣布免費派發「銅芯抗疫口罩」▼

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第三波疫情

6月疫情回穩，錄得最長21天無本地感染個案的紀錄，卻在7月5日失守。專家們認為，屬豁免人士的機組人員及海員在社區隱形傳播病毒。坪石邨彬記粥麵美食、屯門建榮飯局及佐敦新發茶餐廳有多名職員及食客確診，群組累計46人，包括多名的士司機。這波疫情更首度蔓延至學校和護老院，慈雲山港泰護老中心及屯門康和護老中心黃金分院合共20人死亡。

7月中，連續12日的確診數字破百，單日最高錄得149宗，公立醫院隔離病房瀕臨飽和。

（香港01製圖）

沒有到武漢的余錦基，與第一波扯不上關係；他也不似哪種會蒲酒吧的年紀，第二波自然避得開；作為「上流」一族，也與第三波以基層為主的患者群，「保持」着距離。

直至第四波，他想不到會成為「歌舞群組」的一員，但他並無去爆疫舞場，而是出席了因一個名人飯局，席上的林建岳前妻謝玲玲疑在舞場中招，他成為第二代患者。

▼政府於8月1日啟用亞博社區治療設施▼

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▼政府於9月1日推出全民檢測▼

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第四波疫情

10月開始疫情緩和，港府原定於11月22日與新加坡啟動「航空旅遊氣泡」，卻因本港疫情反彈，在實施前一日（21日）臨時煞停，第四波疫情準備爆發。

灣仔道舞蹈會所Starlight Dance Club群組多人感染，更演變本港最大染病群組，至今共涉及732人，跳舞人士傳給親友，再而全港爆發，涉及多位城中名人、上市公司高層等，包括建生國際集團主席吳汪靜宜、林建岳前妻謝玲玲、遠東發展有限公司執行董事邱達昌夫婦等。

唔洗驚呀，你每日都進步緊，病毒數量愈來愈細，個肺又無花，等你有抗體就放返你出去喇！ 余錦基憶述屯門醫院醫生的鼓勵

余錦基出席八人名人飯局 六人染疫

74歲的余錦基已康復出院，他在電話訪問中憶述說，他上月曾出席八人「名人」飯局，兩天後其中一名出席者確診，便著他們盡快接受檢測，結果該飯局先後有六人染疫。他沒有病徵，亦沒出現肺花，但因檢測呈陽性而入住屯門醫院，留院17天，「過程都幾辛苦，唔係好好受」。醫生運用雞尾酒療法為他殺死體內的新冠病毒，「啲針打到個人烏下烏下，成日都好攰，連電視都唔想睇。」

他坦言已有多年未曾入住公立醫院，對屯院的服務感到相當滿意，「估唔到服務態度咁好，效率咁高，咁細心！」由於他本身患有高血壓和高血糖，腎臟亦不好，醫護頻頻為他檢查各項指數，在17天內曾照肺五次，亦有特別留意用藥。主診醫護每日向他講解病況，又鼓勵他稱「唔洗驚呀，你每日都進步緊，病毒數量愈來愈細，個肺又無花，等你有抗體就放返你出去喇！」

誤會被醫院特別優待

醫護人員細心照顧，他以為是作為公眾人物而受到醫院優待。令他難忘的是，「喺我走嗰日，嗰個好後生嘅主診醫生提醒我出院之後要注意嘅事，我就有禮貌咁樣除咗口罩多謝佢，個醫生先好驚訝話『哎呀！原來你係余錦基嚟㗎！細個睇打波有睇過你呀！』原來佢一直都唔確定係我（患病），我就覺得醫院啲後生仔真係好！」

仲一個仙都唔駛畀，喺香港瀨嘢（確診）真係好好命，如果喺英美，無人會咁樣照顧我。 余錦基打趣說

由於隔離病房溫度低，加上每晚需不定時接受檢查，余錦基在留院期間睡眠質素差，出院後大昏睡了兩天，身體便逐漸恢復如患病前。

▼政府在12月中推出36指定酒店 要求檢疫人士入住21天▼

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香港人一路都好tolerate（能耐），以前經歷過沙士、打風、制水、中國難民......好容易習慣生活上嘅改變，好習慣喺逆境生存。 余錦基寄語港人

余錦基他希望大家這次亦能咬緊牙關，等待接種疫苗，一切便會慢慢復原。他又以自身患病經驗，呼籲大家戴好口罩和勤洗手，與朋友盡量少聚會。