2020回顧｜身負14罪　陳皓桓料或明年底入獄　盼再辦七一大遊行

2020年尚有數小時便成過去。過去一年，除了疫情肆虐大大困擾着港人，政治低氣壓亦衝擊着神經，人大DQ、泛民總辭浪接浪，政治人物被控被捕、離港遠走更成了香港的「日常」。在疫情和政治事件夾擊下的2020年，不論妳是黃、藍抑或中立，也不免感到鬱悶、不安。 「整個城市，你每一次出街嘅感受，你都會覺得係一個完全好唔開心嘅狀態，呢個係最差嘅位。」民陣召集人陳皓桓接受《香港01》訪問時，以此總結波雲詭譎的2020年。身處於政治風眼，24歲的陳皓桓身負4宗案件、14宗罪名，他預料自己最快明年底將會入獄，若以每宗案判囚一年來計算，估計自己或會被監禁三至四年。 自由的日子彷彿在倒數，陳皓桓表明不會離開香港。他解釋，身為民陣召集人，既有許多未竟之事，同時亦有一份不能推卸的責任，「你發起嘅（遊行）、你預咗嘅（刑責），其他人被控告着更重嘅罪，然後你自己走咗去？我自己做唔到。」未來一年，陳皓桓希望民陣能再發起「七一」大遊行，同時香港人能堅持在「六四」於維園燃起燭光。

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總結2020年：「香港人處於一種『完全好唔開心』嘅狀態」

「真係好差，超級差。」陳皓桓接受《香港01》專訪時回顧即將過去的2020年，形容香港的民主和自由遭「全方面打壓」，「新聞自由少咗好多，傳媒機構不斷裁員」，以言入罪情況亦日趨嚴重，「好似快必（譚德志），以前要透過行為做咗先會拉，但依家都唔使有乜行為，直接還押；以前未經批准集結唔使坐監，依家會判入獄；政府唔需要經過民意授權嘅機構，直接用《緊急法》立《蒙面法》；無咗立法會選舉，人大DQ，發起遊行集會都唔得，我諗唔到有乜嘢係未被打壓。」

在政治、疫情雙重夾擊下，香港人就如被低氣壓籠罩着，陳皓桓慨嘆，當走到街上就會感覺到香港人處於一種「完全好唔開心」的狀態，「之前我哋出街，大家係會好開心，食飯好開心；依家就算出街食飯都好，啲人問我：『有幾多條罪喺身』，會同我講『小心啲』，或者問『你個朋友移民未』；以前唔係咁，以前大家嘅話題係講幾時燒嘢食、幾時去玩、幾時行山，依家大家係講『你仲有無份工』、『你失咗業幾耐』。」

陳皓桓估計，自己最快於明年底入獄，若以每宗案判囚一年來計算，他估計或會被監禁三至四年。（鄭子峰攝）

憂罪行分期執行 或入獄三至四年

去年反修例運動爆發，陳皓桓當時擔任民陣副召集人，今年十月更接替岑子杰出任召集人，期間他多次發起和參與「公民抗命」，被警方拘捕，包括以個人身份發起去年的「10.1」遊行、「10.20」遊行及今年的「7.1」遊行，令他目前身負四宗案、共十四宗罪，是民主派背負最多罪名的一人（罪名詳見下表）。沒有任何案底的陳皓桓坦言本身沒有太多心理壓力，直至黃之鋒等人「6.21包圍警總」案的刑期分期執行，再到律政司代表在庭上表明會申請分期執行其刑期，令他開始有心理壓力。

陳皓桓指出，社運案刑期過往均同期執行，到現在出現分期執行刑期的趨勢，認為律政司做法旨在讓人不敢再發起「公民抗命」，「就要你發起（非法）遊行，就一定有四條罪，一定要坐監，而且仲要分期（執行），不論你係白手（無案底）定係黑手（有案底），（政府）就係想比所有發起遊行嘅人嘅一個Signal（警號），就係你繼續搞無問題，但你預定要坐監，仲要坐好耐。」

陳皓桓估計，自己最快於明年底入獄，若以每宗案判囚一年來計算，他估計或會被監禁三至四年。陳皓桓坦言，感覺到自由日子正在倒數中，希望在餘下大約一年時間，多吃好多東西、多睡覺、多看戲，做一些可以香港做到的事，例如行山、與朋友碰頭吃飯。被問到倘若在獄中有何目標，他希望屆時能做運動、多讀書，甚至修讀「都大」大學學位，不過他最希望的，是撰寫關於反修例運動的回顧，講述民陣去年的決定、討論與思考，「喺反修例運動中，好少內部嘅人寫關於內部討論、決定同思考，點解會決定6月9日遊行、6月16日遊行，點解7月1嘅遊行路線係咁，點決定『8.18』搞流水式集會，我想將佢哋寫低落嚟，做一啲檢討、思考，又或者作為參考，帶起其他反思，我哋有咁嘅崗位，就有呢個責任。」

陳皓桓亦表明不會離開香港，直言：「就算依家有護照俾我，我都唔會走。」。（鄭子峰攝）

入獄後或讀「都大」學位 撰反修例回顧

陳皓桓亦表明不會離開香港，直言：「就算依家有護照俾我，我都唔會走。」他解釋，作為民陣召集人和一個政治人物，有需要、有責任與群眾一起「頂落去」，「我哋講『公民抗命，無畏無懼』，你拉得我、你鎖得我，我就預咗」。他續說：「你發起嘅（遊行）、你預咗嘅（刑責），其他人被告緊更重嘅罪，然後你自己走咗去？我自己做唔到。呢個係我個人嘅選擇；另外，我係民陣召集人，有好多嘢要做，我無理由走咗去，同埋我只係24歲咋嘛，呢個地方係我住嘅地方，我有責任盡量改變、影響更多嘅人，呢個係我責任，亦都係我畀自己嘅責任，所以我係會繼續留低。」

陳皓桓指出，過去一年很多政黨、團體也停了下來，實體遊行和集會轉化成為聯署、網上集會等不同方式，他坦言遊行、集會所帶出的力量，遠高於網上集會、聯署。（鄭子峰攝）

「一有遊行、集會，你就會好有力量」

2020年，民陣僅成功發起了一場元旦大遊行，隨後警方一直以疫情為由，拒絕向民陣發出不反對通知書。陳皓桓指出，過去一年很多政黨、團體也停了下來，實體遊行和集會轉化成為聯署、網上集會等不同方式，他坦言遊行、集會所帶出的力量，遠高於網上集會、聯署，又認為在政治低氣壓之下，市民非常需要透過遊行、集會發洩民怨和民憤，「一有遊行、集會，你就會好有力量，你身邊全部人都係自己友，一行出喺，過百萬人同你一樣堅持緊，老人家、小朋友、好多年青人，全部都堅持緊，落雨、隻腳皺皮（去年8.18流水式集會）遊行，照行；好熱、熱到中暑，照行；好凍、落雨，照行。呢種堅持，我或者岑子杰，係我哋搞民陣喺過去—年感受最深。」

盼民陣續發揮「大聲公」角色

在《港區國安法》實施後，民陣舉辦遊行的方式或運作會否有改變？陳皓桓說，民陣一向堅持舉辦和平、理性、非暴力的遊行，故他作為搞手並無顧忌，但認為參與市民或會有所顧忌。他舉例指公務員、在受政府資助的非政府機構工作的人、醫護、消防，日後參與遊行或被「篤灰」，甚至失去工作，他認為這個面向下，群眾運動或會受到影響。

陳皓桓認為，不同政黨、團體也應珍惜民陣這個平台，因非常難得能有平台凝聚最大最多的共識。（鄭子峰攝）

正因如此，陳皓桓認為民陣的角色非常關鍵，指民陣一向是希望舉辦能夠容許大多數參與的和理非合法遊行，民陣就像搭建一個大台，予不同階層、不同身份、不同年齡的人發聲，民陣猶如一個「大聲公」，將所有人也能安心地發聲，「我哋搞合法遊行，老弱婦孺，有唔同階層嘅人可以參與。你試諗下律師點參與非法遊行？公務員點參與非法集會、遊行，佢哋做唔到。好多人佢哋有事業、底線，做唔到不合法嘅嘢，佢哋選擇做合法嘅事情，我哋要滿足只做合法嘢嘅人。我哋有時好擔心無不反（不反對通知書）嘅遊行，隨時有警察射水炮，到時啲老人、小朋友點算，手足都唔想佢哋有事啦.......大多數人都係想有民陣發起嘅安全遊行，由民陣確保大家嘅安全，由民陣容納最大數，社會想有一個咁嘅平台。」

寄語香港人「一人行多步」

陳皓桓認為，不同政黨、團體也應珍惜民陣這個平台，因非常難得能有平台凝聚最大最多的共識，發起大遊行讓社會大多數的人發聲，故他希望政黨團體能放下所有分歧，一起做好民陣的工作。未來一年，陳皓桓希望民陣能再發起「七一」大遊行，同時香港人能堅持在「六四」於維園燃起燭光，「六四係我最想堅持……六四好重要，89年開始，維園未試過無燭光，去到三十周年、去到今年，維園都係有燭光，下年仲有無？呢個係要思考嘅問題。我相信如果我仲喺出面（未入獄），我相信李卓人或者我、或者其他人，都會繼續入去維園，呢樣嘢一定唔會改。」

告別2020，展望2021，陳皓桓寄語香港人盡力做好自己能力可做到的事，在自己的崗位多行一步，「當每個人行多一步、做多少少嘢，世界就會好唔同。我覺得我哋要發揮上年嘅精神，推得幾多得幾多，做得幾多得幾多，爭取返我哋嘅自由返嚟，我覺得香港人係做到；我哋每個人都要做好組織，組織身邊嘅人、影響身邊嘅人，令到我哋嘅力量更大、人數更多。」

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