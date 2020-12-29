2020回顧︱重塑林鄭民望走勢　因一句失言「0分」比率飆最高點

「Power is nothing without authority.（沒有權威，權力是沒有意義的）」，這是Netflix王牌劇集《王冠》（The Crown）中，劇中的英國前首相「鐵娘子」戴卓爾夫人，面對黨友迫宮期間，英女王勸對方不要用強硬手段反抗時所說的話。當然英女王真人有否說過此話無人知曉，但帶出的訊息仍值得深思：作為政治領袖，無論法律上有多大權力，如果不得人心，樹立不起個人威信，終究難以管治。 香港民意研究所今日（29日）發放本年最後一次特首和特區政府民望，特首林鄭月娥民望得分為29.7分，比起年初低位已有回升，但仍屬於低水平，給予0分者仍然多達44%。民研副行政總裁鍾劍華認為，新冠肺炎疫情沒有為政府聲望帶來轉機。 回顧今年林鄭施政，抗疫自然是頭等大事。經歷去年反修例風波，政府苟延殘喘，並在《港區國安法》協助下恢復社會表面和平。然而，林鄭政府始終無法擺脫弱勢政府的窘境，施政起來仍是動軏得咎，引發大量政治爭議，自4月起民望於30分以下徘徊半年以上，今次又重新跌穿30分。曾被部分人稱為「好打得」、「香港鐵娘子」的林鄭，於本屆任期後段未知能否力挽狂瀾？

林鄭月娥於2月4日見記者期間，未有戴上口罩，更揚言口罩供應緊張，對不符要求的官員「戴咗都要你除返」。（鄭子峰攝）

疫情初段：未能扭轉民望 籲官員「戴完口罩要除返」惹恐慌

去年修例風波重創政府管治威信，林鄭月娥本人亦面臨極大下台壓力。至今年1月，修例風波失去方向之下退潮，加上新冠肺炎疫情來恐襲，冷卻了社會氣氛，同時給予林鄭一個重新建立威信的機會。

不過，林鄭於疫情初期對於邊境管制問題猶豫不決、口罩問題無法滿足市民期望，甚至於2月初一度失言指官員「戴咗口罩都要除返」，民望進一步下挫。1月上旬（1月3日至8日）的民調中，林鄭評分為21.5分，有54%受訪者給予0分；到2月17至19日所作的民調，民望跌至18.2分最低點，當中多達60%受訪者給予0分，也是最多的一次。

政府管治威信不振，也反映在日常市民反應上。2月疫情初期，即使零售業界和政府官員多次表明民生必須品貨量充足，但本地各區超市仍然出現搶購日用品、貨架被盡掃一空的現象，顯示民眾對政府能力失去信心，安全感崩潰。前新聞統籌專員何安達亦表示，林鄭對於口罩的言論，令外界有感連政府張羅物資都失敗，進一步打擊公眾信心。

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第二波疫情後：分數走平 監警會報告難解政治矛盾

隨後林鄭民望進入「走平」時期，由4月中旬至10月下旬，一直徘徊在27至29分水平。鍾劍華曾表示，2月的低點對林鄭而言似乎已是「極限」。因此隨著疫情初期民間恐慌的丟淡、第二波疫情自4月底逐漸緩和，林鄭民望稍稍回升可算預期範圍內。

至於林鄭民望不能再進一步攀升，相信與政治矛盾未解有關。自5月，林鄭著手處理去年反修例風波部分「手尾」。5月15日，監警會發表反修例事件報告，但監警會沒有調查權，對7.21、8.31兩宗極具爭議事件的描述，亦令人難以完全信服，例如有關7.21事件的描述中，被發現採用親建制陣營流傳的假圖，委員陳錦榮直接承認沒有做調查工作。

不過，林鄭於同日記者會上，以「香港的真相」作為背景標題，並再次拒絕獨立調查，似乎已想為反修例事件，下達一個官方歷史結論。已於去年辭職的前監警會國際專家小組成員Clifford Stott批評，監警會報告嘗試製造「新真相」。林鄭於記者會中，亦表示去年曾承諾成立、研究社會深層次問題的獨立檢討委員會，進度並不理想。

北京推《國安法》重擊反對派 政治矛盾尚存

5月28日，全國人大會議通過訂立《港區國安法》，6月30日晚由林鄭月娥簽署生效。法例生效後，街頭示威確有減少跡象，嚴重暴力事件也不復見，政府亦多次運用《國安法》，拘控壹傳媒創辦人黎智英等反對陣營人士，多名激進派系人士離港或「流亡」。

以結果來看，《國安法》確實協助政府恢復治安，亦重擊反對陣營力量，但政治矛盾仍然存在，民主派與政府水火不容，先是在立法會重開後不斷點人數拉布；林鄭提請人大常委會進一步DQ四名民主派立法會議員後，民主派宣布總辭。

5月15日，林鄭月娥回應監警會報告，政府演講廳背景用「香港的真相」幾個大字。（余俊亮攝）

曾大升逾3分 一個群組中斷升勢

其實在11月上旬，林鄭民望一度出現「假突破」，11月9日至13日的調查中，得分為30.8分，以對上一次大升3.6分，甚至於誤差範圍以外（過往誤差一般在2分左右）。11月25日《施政報告》中，提及多項有關大灣區、中港融合的內容、「長遠房屋策略」覓地方面有進展，建制派政黨普遍讚賞。因此在報告「沖喜」、外界消化施政報告內容後，林鄭評分有明顯彈升，於12月1日公布的民調（調查日期介乎11月23至26日，橫跨《施政報告》前後），林鄭得分為33.5，創修例風波後新高。

不過，11月中旬起歌舞群組於全港範圍「播毒」，引爆第4波疫情，中斷林鄭民望升勢。於12月兩次民調林鄭民望都錄得下跌，最新一次更降至29.7分，再度跌穿30分水平，打回原形。

▼疫情嚴峻 社交距離措施延續至1月6日▼

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疫情反覆、抗疫「追落後」 許樹昌嘆：社會事件令人不信政府

確診數字遲遲無法「清零」、不斷死灰復燃，現時相比其他大中華地區，包括內地、澳門、台灣，香港的疫情最為嚴重，政府每每只能「追落後」應對，待出事才收緊措施。

針對防疫工作，政府專家顧問許樹昌近日於《眾新聞》專訪中慨嘆：「其實政府以往呢一年嘅政策，係一般任何公共衞生機構都會做嘅嘢，但好多時，市民因為以往其他嗰啲社會事件，就唔係好信政府。」正因如此，政府於未修補撕裂的狀況下領導社會抗疫，會出現大量不願配合的情況，抗疫效果事倍功半。

例如全民普及檢測，本是公共衞生正常之舉。不過在社會強烈不信任政府的氛圍下，民間質疑檢測後基因資料的去向，結果只有178萬人參與。可是如要實行全民強制檢測，即使假設政府有能力安排人手照顧「禁足」期間的生活配套，以今日民間對政府的不信任程度，最終會否出現大量躲藏、拒交樣本等情況？一旦出現這種情況又如何執法？會否演變成另一場政治風波，得不償失？

許樹昌慨嘆，社會事件令市民不信任政府，降低防疫政策的成效。（資料圖片）

民間不願配合、建制派加入批評 防疫兩頭不到岸

以上現象所反映的是：當政府失去威望，儘管有法理上的權力，可打擊反對勢力，但若要市民配合政府防疫政策，就會諸多阻滯，舉步維艱。

科大社會科學部副教授成名指，現時民主派仍然佔民意較多數，他們一方面對強制檢測、「安心出行」有頗大抗拒心態，另一方面又對政府過往的邊境管制政策、檢疫漏洞、對疫苗的言論有強烈不滿，政府無法取信於這批市民，防疫政策自然難上加難。

結果防疫政策兩頭不到岸，既做不到預期效果，又一併得罪建制派。於12月，「深藍」專欄作家屈穎妍、前新聞統籌專員馮煒光、全國政協委員張志剛等「梁粉」，先後發炮批評林鄭月娥抗疫不力。經民聯立法會議員梁美芬上周亦在報章撰文，指「疫情無望清零，民望隨時清零」，批評政府既做不到全民強制檢測，檢疫和送院安排亦漏洞處處，實屬「等運到」。