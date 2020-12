2020回顧︱重塑林鄭民望走勢　因一句失言「0分」比率飆最高點

「Power is nothing without authority.(沒有權威,權力是沒有意義的)」,這是Netflix王牌劇集《王冠》(The Crown)中,劇中的英國前首相「鐵娘子」戴卓爾夫人,面對黨友迫宮期間,英女王勸對方不要用強硬手段反抗時所說的話。當然英女王真人有否說過此話無人知曉,但帶出的訊息仍值得深思:作為政治領袖,無論法律上有多大權力,如果不得人心,樹立不起個人威信,終究難以管治。

香港民意研究所今日(29日)發放本年最後一次特首和特區政府民望,特首林鄭月娥民望得分為29.7分,比起年初低位已有回升,但仍屬於低水平,給予0分者仍然多達44%。民研副行政總裁鍾劍華認為,新冠肺炎疫情沒有為政府聲望帶來轉機。

回顧今年林鄭施政,抗疫自然是頭等大事。經歷去年反修例風波,政府苟延殘喘,並在《港區國安法》協助下恢復社會表面和平。然而,林鄭政府始終無法擺脫弱勢政府的窘境,施政起來仍是動軏得咎,引發大量政治爭議,自4月起民望於30分以下徘徊半年以上,今次又重新跌穿30分。曾被部分人稱為「好打得」、「香港鐵娘子」的林鄭,於本屆任期後段未知能否力挽狂瀾?