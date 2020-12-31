強制檢測大廈增　承辦商指缺乏場地人手　再增檢測中心會很緊拙

政府擴大強制檢測範圍，大廈兩周內至少兩個或以上單位出現無關連確診個案，須強制檢測，涉及43幢大廈強制檢測。 負責彩雲邨明麗樓和豐澤樓強制檢測的承辦商、香港分子病理檢驗中心主任黃利寶今天（31日）在港台節目《千禧年代》上表示，檢驗中心缺乏人手和場地，僅240元檢測收費限制能夠支付的薪酬，強制檢測的協調工作亦面臨樽頸。他認為，如果「再啟用更多檢測中心就會很緊拙」，政府需要投入更多資源。

政府擴大強制檢測範圍，大廈兩周內至少兩個或以上單位出現無關連確診個案須強制檢測，涉及43幢大廈。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

香港分子病理檢驗中心主任黃利寶表示，昨天收到當局通知，須負責強制檢測的43幢大廈中，位於大埔、沙田、觀塘和黃大仙共12幢大廈的檢測。他說，是次安排趕急，運送物資需時，臨時檢測中心今天陸續開始運作。他指，民政事務總署和房屋處有派員幫忙辦理登記，最多居民的大廈有達5,000名，有些涉幾百人的大廈則預計兩天可完成採樣。

黃利寶預料，中心每天化驗樣本增加約4,000個，不算很多。他指，化驗工作不及採樣困難，因為相關人員要為居民逐個採樣，而且登記時要問長者聯絡電話，令程序減慢。早前豐澤樓有居民擔心渠管傳染病毒，輪候大半小時，他鼓勵居民分散在幾天內檢測。



協調檢測中心不容易 正面臨樽頸

他表示，如果「再啟用更多檢測中心就會很緊拙」，檢驗中心缺乏人手和場地，加上協調不容易，面臨樽頸。他說，全民檢測在本港已經訓練足夠人手，惟現時中心收費檢測只是240元，而政府在全民檢測支付的薪酬偏高，檢驗中心不能支付。他續指，目前中心免費和收費檢測各佔一半。他建議，中心作為醫療機構，其醫護人員提供採樣檢測，政府當局人員負責登記比較好，「政府要多啲投入至得」。

香港分子病理檢驗中心主任黃利寶表示，如果政府「再啟用更多檢測中心很緊拙」，檢驗中心缺乏人手和場地，加上協調不容易，面臨樽頸。（資料圖片 / 張浩維攝）

就強制檢測，油麗邨逸麗樓早前亦曾進行，觀塘（油麗）區議員王偉麟形容安排失敗。他指，起初衞生防護中心建議該大廈居民檢測時，派發的是白色樽蓋的樣本瓶，其後要求進行強制檢測，則派發紅色樽蓋附有條碼的樣本瓶，惟僅後者才會收到檢測結果通知。



王指，有居民等候多日，未有收到通知，不能上班，結果要多做一次檢測，他批評當局沒有協助，安排混亂，居民只能向保安員和區議員查詢。

他懷疑當局為更多大廈強制檢測是否可行，當外判商統籌上有壓力，人手不夠的時候，他質疑屆時是否會尋求內地人員協助。