黎智英保釋｜黎智英步入終審法院 記者群擁而上 有人跌倒

壹傳媒集團創辦人黎智英涉嫌違反《港區國安法》，上周三（23日）獲准保釋，但律政司不服決定，就保釋提出上訴。終審法院今日（31日）開庭處理。黎智英在早上9時28分下車，經過皇后像廣場步入終審法院，記者群湧而上，黎未發一言。由於記者眾多，情況一度混亂，有人跌倒，腳架等亦散落一地。

終審法院今日早上10時開庭，處理律政司的上訴。有愛國團體發起在終審法院外抗議，兩名男子帶備睡袋在外，並間中叫口號，但並現場並無太多人聚集，情況平靜。

經常出現聲援的「王婆婆」王鳳瑤有持黃傘到場，間中會與藍營的兩人隔空互叫口號。天主教香港教區退休主教陳日君及民主黨副主席、立法會前議員林卓廷則到場排隊旁聽

12月31日， 天主教香港教區退休主教陳日君及手持《蘋果日報》的黎智英支持者排隊等候旁聽。

黎智英的座架於早上9時許抵達文華東方酒店外，逾百中外記者由終審法院門外展開追逐，也有手持《蘋果日報》的支持者一邊高叫「支持你黎生」、「加油黎生」，並混入記者群內，情況十分混亂

12月31日，終審法院處理律政司就黎智英保釋的上訴，市民在寒風排隊等候。(李澤彤攝)

12月31日，有愛國團體發起在終審法院外抗議。（麥凱茵攝）

支持者舉《蘋果日報》

社民連梁國雄、黃浩銘、吳文遠等人拉起橫額在終審法院等候黎智英。黎智英由律師等陪同下，由皇后像廣場慢慢步入終審法院，有記者在皇后像廣場向後落樓梯時失平衡並撞倒其他記者，有記者的衣帽遭人拉扯，有人跌倒地上。

黎智英在前路被遮擋下，誤行進記者區，記者繼續包圍他，有人在推撞中將攝影機敲到黎的頭部，但黎仍然未發一聲。最終，黎智英在混亂中進入法院。法院外，腳架，鐵馬，記者個人物品散落一地。