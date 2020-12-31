強制檢測大廈｜大廈無通知、管理處不知情 住戶憂有人不知須檢測

本港第四波新冠肺炎疫情持續，食物及衞生局日前宣布，若在同一大廈在過去兩星期有兩個或以上無關連染疫單位，會發出強制檢測公告。 黃大仙區近日有多幢大廈被納入強制檢測範圍。記者今日（30日）到訪黃大仙摩士公園體育館的社區檢測中心，有住戶指，大廈未有張貼任何有關強制檢測的通告，管理處亦不知道詳情，只靠朋友通知才知道，有住戶更估計，可能有人不知道要做檢測。

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食衞局昨日刊憲，共43幢大廈須被納入強制檢測範圍，當中黃大仙區有多幢大廈上榜，包括采頤花園第11座，以及污水樣本檢測持續呈陽性的彩雲（二）邨啟輝樓等。

記者約早上10時到場，在特定群組或院舍職員的隊伍中，現場有約10多人排隊。

管理處不知道要強制檢測

羅女士居住的啟業邨啟賢樓，被納入強制檢疫範圍內。她指出，公司要求她取得陰性結果後才准上班，不過，她指大廈未有張貼任何有關強制檢測的通告，「朋友傳給我，我才知道自己要強制檢測，我問過管理處，但管理處也說不知道。」羅說，現時更不知道大廈那個單位確診，坦言很擔心。

現場職員指，有預約的人士可優先進場，未有預約的人亦可排隊做檢測。（高仲明攝）

慈雲山慈正邨正旭樓亦屬於強制檢測範圍，有居民今日亦到檢測中心檢測。該居民亦指，管理處無要求他們盡快做檢測，自己亦是看見政府刊憲才知道，「根本沒有人通知，是朋友致電給我，說見到我大廈名字。」她估計，可能有住戶不知道要做檢測。

根據強制檢測的要求，任何在本月17日至30日期間曾身處有關大廈超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於1月4日或之前接受檢測。