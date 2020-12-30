強制檢測大廈｜新增54宗確診　政府將公布有40多幢大廈需強檢

第四波新冠肺炎疫情持續，今日（30日）新增54宗確診個案，包括13宗無源頭個案，以及7宗輸入個案，其中兩宗來至英國。 近日多宗個案涉及不同住宅大廈，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，食物及衞生局即將公布大廈強制檢測的詳情，只要同一大廈有兩個不相關的家庭出現確診個案，就會發出強制檢測，現時料涉及40多幢大廈，以九龍東佔最多，其他各區也有。

▼12月30日公告須強制檢測43幢大廈名單▼

張竹君表示，今日54宗新增個案中，47宗為本地個案，涉及13宗無源頭個案，另有7宗輸入個案，包括兩宗來自英國的個案。翻查資料，13宗無源頭個案的數據，平了12月以來單日最少無源頭個案的紀錄。

▼采頤花園第11座爆疫▼

張竹君又指，即將公布大廈強制檢測的詳情，只要一幢大廈內，有兩個或以上不相關的家庭，出現確診個案，當局就會發出強制檢測通告。她續指，現時涉及40多幢大廈，有部分大廈多於兩宗個案，當中亦應包括采頤花園11座。

新冠肺炎｜采頤花園11座疑須強檢 確診單位對面居民：4日冇出街

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對於是否有足夠人手為40多幢大廈推行強制檢測，張竹君表示，強制檢測下所設的流動檢測站，由食物及衞生局委託私人化驗所負責，並非由衞生署直接處理，相信對署方的人手需求不太大。

張竹君又指，雖然現時新增確診個案看似有回落，但擔心經過聖誕節，以及即將迎來的長假期，不少市民可能會有聚會，一旦有超級傳播者出現，疫情或再反彈。她續指，數據始終有滯後情況，過年大約一周後，才可得知除夕會否對疫情有特別影響。

另外，雅麗氏何妙齡那打素護養院今日再有院友確診，編號＃8741。雅麗氏何妙齡那打素護養院今天回覆查詢時稱，該院舍有4層都有住宿院友，全院共224名院友、190名員工。該院最早確診的是一名53歲女員工（第8603宗個案），她於12月20日值夜班，12月21、22日放假，12月23日值日班，當天無病徵，晚上得悉其家人確診，翌日被送往檢疫，12月26日確診。衞生防護中心稱她於12月26日才發病。

那打素護養院又稱，該名確診員工於4樓工作，照顧院友起居飲食。昨天確診的83歲女院友（第8720宗個案）無病徵，與5人同房。現時共56名院友需檢疫或送院，除送院院友，其餘均已送入亞博館接受隔離檢疫，員工則共41位需檢疫，其他員工就已接受檢測。

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