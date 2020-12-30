強制檢測大廈｜彩雲邨啟輝樓疑有隱形患者　有訪客聞訊掉頭走

本港第四波新冠肺炎疫情持續，彩雲（二）邨繼豐澤樓後，啟輝樓的污水樣本檢測亦持續呈陽性，即或有隱形患者，食衞局刊憲該大廈住戶須接受強制檢測。 今晚（30日）有大批居民下班後，即到邨內的流動採樣車排隊，有住戶斥政府逐一公布邨內的大廈，導致人心惶惶。亦有居民寧願接受檢測，只為回家與父母吃冬至飯；不過有原計劃到上址朋友家食雞煲的訪客，在進入前得悉有關消息後，立即提著外賣及蛋糕離開，決定轉場。

▼12月30日公告須強制檢測43幢大廈名單▼

啟輝樓與豐澤樓相似 食衞局列強檢大廈之一

港大的跨學科團隊進研究發現，彩雲邨啟輝樓的污水樣本檢測持續呈陽性，情況與前日公布同邨的豐澤樓類似，即或有隱形患者。為了防患未然，政府規定該大廈住戶須接受強制檢測，成為食衞局今日公布的43幢須強制檢測的大廈之一。

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打消上樓 轉場吃外賣雞煲

今日下午6時，啟輝樓門外有兩名女士提著蛋糕，等待到朋友家中慶祝。在記者告知最新消息後，她們均感到愕然，決定待取得雞煲外賣後，便轉移地方，「惟有去附近朋友屋企食囉，冇辦法啦。」他們居住於啟輝樓的朋友，亦立即到毗鄰明麗樓下的採樣車接受檢測。

有住戶的朋友臨上門前得知消息，決定取得外賣後，便轉移地方慶祝。（歐陽德浩攝）

的士司機月內第二次接受強檢

與此同時，啟輝樓住戶亦陸續回家，即到採樣車排隊檢測，晚上7時有逾50人排隊等候。其中，任職的士司機的劉先生表示，12月初已接受過強制檢測，「驗完又驗，又要驗多次？」他認為，政府應盡早公布，指剛下班時採樣車並無人排隊。

劉續指，本月中房署曾派員為住戶檢查喉管，故特地放假等候，惟當日維修員並無現身，直至今日仍未安排檢查。「 我特登放假3點等佢，打電話先知原來去錯咗（另一單位），點解唔打電話畀我？」

劉先生指，本月中房署曾派員為住戶檢查喉管，惟當日維修員並無現身，直至今日仍未檢查。（歐陽德浩攝）

孝順女接受強檢為與家人做冬

譚小姐亦剛得知消息，雖然半個月沒踏足家門，但她仍堅持回家吃飯，指「都要過冬同屋企人食餐飯，打邊爐。」不過她表示，回家後會做足消毒程序，亦會在飯後都流動採樣車接受檢測。

譚小姐亦剛得知消息，雖然半個月沒踏足家門，但她仍堅持回家吃飯。（歐陽德浩攝）

籲政府規定所有彩雲邨居民接受強檢

謝先生表示，明麗樓、豐澤樓等邨內大廈逐一公布強檢，導致人心惶惶。「 政府而家借頭借路要強制，邊一座沙井有冇菌，你話係咪係囉。」他認為，政府應規定全港或整條邨強制檢測，否則成效不大，「今日驗到冇，又唔代表聽日又冇事。」

居於中層的陳女士則對消息感到擔心，今個月內已接受兩次檢測，「我見到就會做。」她認為政府應公布大廈的確診單位，避免住戶人心惶惶。「起碼要講住邊層，入咗醫院未。」她亦指，一直以來未喉管未曾傳出異味，今個月中房署亦曾派人檢查，認為做好衞生問題不大。