【政策論壇】孩子不是試驗加熱煙害處的白老鼠

曾經聽過一位立法會議員說，有位朋友從前是吸傳統捲煙，最近轉吸了加熱煙。他說加熱煙所釋出的煙霧及氣味較少，在家中較受家人及子女「歡迎」，所以希望規管而不全面禁止加熱煙。我認為這個是一個非常危險的講法。 撰文：香港吸煙與健康委員會主席湯修齊

(香港吸煙與健康委員會主席湯修齊提供)

世界衞生組織、歐洲呼吸學會及很多由大學及獨立機構所做的研究均指出，加熱煙對健康的害處不單與傳統捲煙相若，甚至可比傳統捲煙更加有害，因為加熱煙會釋出80多種獨有或濃度比傳統捲煙更高的化學物質。但當有議員和煙草支持者誤信煙草商指「加熱煙害處比傳統捲煙較少」之誤導宣稱時，我希望提醒成年人在辯論加熱煙害處的時候，作為父母我真是不忍心見到更多小朋友的健康被用作「證實」加熱煙的害處。加熱煙釋出的可見煙霧及氣味較少只是掩耳盜鈴之假象，其實加熱煙同樣會釋出有毒之二手煙和三手煙，令家人及兒女吸入也不警覺，同樣不知情地受到毒害。若立法會在討論加熱煙有多少害處而考慮「放生」加熱煙在香港銷售，成年人很大機會接收錯誤訊息以為害處較少而放心吸加熱煙及不考慮戒煙，變相令家人尤其子女吸入更多二手煙而影響子女的健康。難道我們要讓孩子變成白老鼠來試驗加熱煙的害處、以證實加熱煙「非常有害」，我們才去考慮立法全面禁止加熱煙?

香港大學在2018至2019年的調查指出，本港分別有1.4%及0.8%小學生曾經吸食電子煙和加熱煙，亦分別有7.7%%及2.3%中學生曾經吸食電子煙和加熱煙，情況令人震驚。 18區家長教師會聯會於2018年進行家長問卷調查，發現七成家長認為另類煙會吸引年輕人使用並擔心子女會使用，超過八成家長贊成禁止任何另類煙。家教會聯會在2019年做的家長問卷調查中更發現有62%現正吸煙的父母贊成政府要盡快全面禁止另類煙。在去年一個由我主持倡議全面禁止另類煙的記者招待會中，一位曾經吸食傳統捲煙和另類煙而成功戒煙者表示: “作為父母，我自己「衰」也不想子女「衰」。為了子女的健康，我選擇了戒煙。”

我參與家長教育界多年，發覺孩子行為和思想最容易受父母的影響。父母是小朋友的榜樣，身教比言教更為重要。因此作為父母，如果我們以「一害去換另一害」之行為，換了之後子女更加難以察覺父母正在做對自己和子女健康有害的事情，這樣是最糟的家庭教育！新一年即將來臨，我作為香港吸煙與健康委員會主席，衷心希望立法會議員用良心去審議法例，不要被煙草商利用，不要被錯誤的「減害」訊息誤導，儘快通過全面禁止電子煙及加熱煙的法例，送一份最大的新年禮物給予香港九成的非吸煙者及所有有意戒煙的吸煙人士。

（文章內容代表作者觀點）