港大調查：四成半吸煙者為戒煙轉吸加熱煙　半年後戒煙機會無提高

香港吸煙與健康委員會今日（10日）召開網上記者會，主席湯修齊指「加熱煙減害」的說法沒有獲得認可，有誤導公眾之嫌，建議電子煙、加熱煙及其他煙草產品應一併禁止。 委員會引用香港大學最新控煙政策調查，指出逾半吸食加熱煙者同時有吸食傳統煙，而近三成同時有吸食傳統煙和加熱煙者，會在起床後6至30分鐘內吸食第一支煙。 事實上，有約四成半使用加熱煙的吸煙人士，原為幫助戒煙而使用加熱煙，但六個月後成功戒煙的機會沒有提高。香港大學護理學院副教授王文炳認為吸食加熱煙者的「煙癮非常厲害」，可見加熱煙無助戒煙。

電子煙、加熱煙及其他煙草產品應一併禁止



香港吸煙與健康委員會主席湯修齊稱，煙草商不斷以誤導宣稱的手法行銷加熱煙及電子煙，更聲稱加熱煙可協助戒煙，試圖淡化吸煙對身體帶來的禍害，減低市民對其危害之警覺性，游說各界支持規管加熱煙而不採取全禁。他指出，「加熱煙減害」的說法沒有獲得認可，有誤導公眾之嫌，建議電子煙、加熱煙及其他煙草產品應一併禁止。

有80種化學物質屬加熱煙獨有



香港吸煙與健康委員會總幹事黎慧賢稱，加熱煙的尼古丁和焦油濃度與傳統煙相若，有80種化學物質為加熱煙獨有，或濃度比傳統捲煙高，當中有4種可能致癌、15種可能具有基因毒性，強調加熱煙並非無害或危害比傳統捲煙少。

香港吸煙與健康委員會主席湯修齊稱，煙草商不斷以誤導宣稱的手法行銷加熱煙及電子煙，試圖淡化吸煙對身體帶來的禍害。（資料圖片／歐嘉樂攝）

香港大學於2018至2019年進行「使用加熱煙與戒煙」調查，訪問逾千名煙民，當中60人為吸食加熱煙者。調查發現約四成半使用加熱煙的吸煙人士為助戒煙而使用加熱煙，但6個月後成功戒煙嘗試及機會均沒有提高。

逾半吸食加熱煙者同時有吸食傳統煙



港大於去年12月至今年10月進行控煙政策調查，訪問了本港逾5,000名市民，並追蹤有意戒煙的吸煙人士六個月，冀了解使用加熱煙與戒煙成果的關係。香港大學護理學院副教授王文炳指出，逾半現時吸食加熱煙者同時有吸食傳統煙；而近三成吸食傳統煙和加熱煙者在起床後6至30分鐘內吸食第一支煙，比例比只吸傳統煙者略高。王文炳認為吸食加熱煙者的「煙癮非常厲害」，可見加熱煙無助戒煙。

疫情期間有一成半吸加熱煙人士增加在家吸煙

調查亦發現，疫情期間有一成半只使用加熱煙的人士增加在家吸煙，數字比只吸傳統煙的人士 高約一成。委員會提醒市民加熱煙的主要成分亦是煙草，同樣會釋出有害及致癌物質，其二手煙亦會亦會令家人暴露於健康風險，巿民不應低估另類吸煙產品的健康危害。