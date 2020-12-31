12港人潛逃│兩未成年被告返港後需檢疫　今未有出庭　還柙候訊

12港人涉嫌偷渡案，其中兩名未成年男子未被起訴，昨日移交香港警方。他們早前缺席法庭聆訊而被通緝，九龍城裁判法院今早（31日）開庭處理黃姓被告一案。由於黃需接受14天強制檢疫，故沒被押至法庭，但其母親有到庭旁聽。裁判官嚴舜儀應控方要求將案件押後至下月8日再訊，屆時被告亦不會到庭，期間還押懲教看管。 至於另一案則今日下午在區域法院應訊，廖姓被告亦因而檢疫，而未有出庭，該案押後至下月14日再訊。

案發時16歲的被告黃臨福，被控企圖縱火及管有攻擊性武器兩罪，控罪指他去年10月14日企圖用火損壞旺角警署；並在同日在住所內管有用啤酒瓶製成的3個汽油彈。

據悉，他返港後被警方國安處人員問話，曾在警方監視下與家人、律師和社工見面。

廖子文下月12日完成檢疫

至於廖子文一案，則於下午在區域法院處理，他同樣因要接受隔離而未有到庭應訊。控方指廖昨日由內地交還香港，將於下月12日完成檢疫。控方申請將案件押後至下月14日再訊，獲法官高勁修批准，期間廖須還押。其保釋金會否被充公，則留待日後提堂時再處理。

辯方大狀透露，廖歸港後未有見到對方，但得悉他與家人見過面。

廖子文案發時17歲，他被控於去年9月30日，干犯一項串謀意圖危害生命而縱火罪，交替控罪為管有物品意圖摧毀或損壞財產罪。

案件編號：KCCC2544/2019、DCCC323/2020