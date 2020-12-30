12港人判刑｜家屬：獄中每一日都是冤枉　促內地盡快交代探監安排

12名港人偷越邊境案今日（30日）判刑，組織他人偷越邊境罪罪成的鄧棨然、喬映瑜，分別被判有期徒刑3年及2年；鄭子豪、嚴文謙、張銘裕、張俊富、黃偉然、李子賢、李宇軒、郭子麟被裁定偷越邊境罪罪成，則判處有期徒刑7個月。 12港人部分家屬下午發佈錄音，有家屬稱兒子被監禁的每一日也是冤枉，有人希望內地當局盡快交代探監安排，包括可探監的時間和地方等，並希望當局可容許家屬免檢疫到內地探監。

▼12港人背景及監禁刑期▼

+ 6 + 6 + 6

鄭子豪爸爸表示，不論內地當局判處其兒子監禁一日或是七個月，每一日也是冤枉的，「8月23號香港政府前後派出兩架飛機，親身『護送』12個仔女去大陸，所以我覺得佢而家坐嘅每一日監都係冤枉。」

黃偉然媽媽指，希望內地當局盡快通知他們探監的安排，包括每次探訪的時間及流程、可否帶禦寒衣物和食物給兒子等，「每次探訪係幾多分鐘，個流程係點？可唔可以留冬天衫？可唔可以買嘢食畀我個仔？請求中國盡快通知。香港政府我就唔會期望任何嘢。」

▼12港人家屬首次見記者情況▼

李子賢母指囚7個月過重 冀可免檢北上探監

李子賢媽媽認為，內地法院判處其兒子監禁7個月的刑罰過重，原本因看到兩名未成年被捕人士今早可以回港，以為李子賢也可回港。她稱，現打算到內地探訪，希望內地當局明確交代探監安排，如探監時間和地點等，又希望當局可放寬家屬免檢疫到內地探監。

喬映瑜家人促請內地當局公開到法院聽審家屬名單，「既然聲稱有家屬聽審，請當局立即公開聽審家屬名單！」