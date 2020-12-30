12港人潛逃│家屬到天水圍警署探望兩被告　關注組：兩人神情緊張

12名港人於8月23日涉嫌潛逃離境時被廣東海警截獲，其後一直被扣押於深圳鹽田看守所，深圳市鹽田區人民法院今（30日）宣判，喬映瑜及鄧棨然兩人因組織偷渡分別被判囚2及3年，李宇軒等其餘8人判7個月。而兩名未成年的被告廖子文及黃臨福，因自願認罪不作起訴，今早由深圳警方移交香港警方，被送往天水圍警署。 廖子文的爸爸及哥哥，今午到天水圍警署探望廖子文。協助事件的鄒家成、朱凱廸、岑敖暉、鄒幸彤到天水圍警署了解。鄒家成指兩人已會見律師及家屬，但神情緊張，及避談看守所情況，岑敖暉則批評另外10人判刑過重。

廖子文的爸爸及哥哥，今午到天水圍警署探望廖子文。（鄭子峰攝）

廖子文及黃臨福今早由深圳警方於深圳灣口岸移交香港警方，早上11時35分，兩人被黑布蒙頭及鎖上手銬，分別乘坐兩輛警方私家車，由深圳灣口岸前往天水圍警署，沿途有鐵馬護送。至11時52分，兩人乘坐的車輛駛抵天水圍警署。

下午4時許，有家屬帶同衣物、麵包及飲品等進入天水圍警署，據悉，廖子文的爸爸及哥哥今日曾到天水圍警署探望廖子文。另外被判囚的港人家屬透過關注組回應判刑結果，鄭子豪爸爸表示，兒子於大陸無論被判一日或者7個月，每一日都是冤枉；黃偉然媽媽則指，希望中國政府盡快通知家屬探望細節、時間及流程；李子賢媽媽則認為判刑過重。

協助事件的鄒家成、朱凱廸、岑敖暉、鄒幸彤將到天水圍警署了解及會見傳媒。（鄭子峰攝）

鄒家成：兩人神情緊張，避談看守所情況

鄒家成表示，兩名港人已由律師及家人探望，但指兩人神情比較緊張，以及避談於鹽田看守所發生的情況。鄒家成又認為有媒體報導審訊情況，指被告於最後陳述時認罪及悔過，稱受到公平公正對待，鄒家成認為顯示他們明顯受酷刑對待及精神折磨，又質疑事件是港中合謀設局，不論刑期多少，都不能改變他們受政治迫害的局面。

質疑10人刑期過重

岑敖暉指，12名港人一直面對一場不公平審訊，另外10名被判刑港人，所面對的刑罰非常嚴厲，於內地的法律下有很多偷渡的罪名，不少案例僅以罰錢了事，惟現時患哮喘病的鄧棨然、患抑鬱症的喬映瑜分別被判3年及2年，是非常重的刑罰。大律師及支聯會副主席鄒幸彤表示，於內地有關偷渡法例，如非情節嚴重如重複犯案等，是不會以刑事罪名起訴，鄒指現時所見12名港人並無情節嚴重情況，惟指不清楚於於審訊中是否有其他證據及材料，當局仍未公開有關判決書，「有眼睇都知道唔係公平審訊」。

岑敖暉又表示，天水圍警署警員今日曾向兩名被告的代表律師稱，律師需為家屬委託方可以入內會見被告，岑指做法並非過去認識的本港法律程序，反而如同過去4個多月鹽田看守所的做法。岑指雖然最後該律師亦獲准與被告見面，但對警方當時說法感詫異，質疑香港警方是否將內地的司法制度搬到香港。被問到警方稱有可能會加控兩名被告控罪，岑敖暉指做法是否雙重刑罰有可商榷之處，因罪行涉及同一個跨越邊境行為，現時律師正提供協助。

2人分別乘坐兩輛警方私家車，由深圳灣口岸前往天水圍警署，沿途有鐵馬護送。（鄭子峰攝）

兩人抵天水圍警署。（梁鵬威攝）

商業罪案調查科署理總警司鄭麗琪稱，兩男抵達天水圍警署後，已讓他們致電通知家人，警方指兩人需要進行14天強制檢疫隔離，明早警方將向法院呈交案件，若審訊結果為需要繼續羈柙，兩人將被送往懲教處繼續隔離。鄭麗琪續指，兩男棄保潛逃及違反保釋條件，除了要面對原有的罪責外，亦有可能被加控其他罪行，包括違反香港法例第221章 《刑事訴訟程序條例》9L條「沒有按照法庭的指定歸押」，一經定罪，則可處任何款額的罰款及監禁12個月。