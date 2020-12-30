12港人判刑│兩未成年者返港　家屬稱神情緊張　避談看守所經歷

深圳鹽田人民法院今早(30日)就12港人案作出判決，涉組織他人偷越邊境罪的鄧棨然、喬映瑜，分別被判有期徒刑3年及2年；李宇軒等8人偷越邊境罪罪成，被判有期徒刑7個月。至於廖子文及黃臨福兩名未成年港人，因自願認罪而不獲起訴，兩人今早11時由深圳警方移交香港警方，在天水圍警署獲安排與家人和律師會面。 12港人關注組晚上表示，其中一名未成年港人已與家屬會面，家屬形容他神情緊張，避談有關鹽田看守所的事。

引述喬映瑜家人：官派律師一直如同失蹤

關注組指，12名港人不能自由選擇律師代表，秘密拘留期間的人身安全及通訊權利得不到保障，官派律師隱瞞身份及案件訊息，「聲稱公開審訊卻只有中共自己人可出席」，現時案件審結，卻不見判決書，批評整個司法過程「完全是一場鬧劇」。

關注組引述喬映瑜家人稱，所謂的官派律師一直如同失蹤，從無回覆電話及訊息，除開庭日子無告知家屬外，判刑至今電話一直關機，即使打去律師樓亦否認有接此案。

關注組又指，香港代表律師在警署內亦被多番阻撓，警方更曾一度要求律師必須由家屬在場核實身份，才可會見當事人，做法與鹽田看守所無異。

▼12港人背景及監禁刑期▼

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▼12港人家屬首次見記者情況▼