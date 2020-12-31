新冠肺炎｜水務學會建議喉管接駁位塗番梘水　有氣泡冒出即漏氣

多幢大廈出現不相關的新冠肺炎確診個案，政府要求43幢大廈強制檢測，疑和大廈喉管有關。香港水務安全學會會長陳漢輝今天（31日）在港台節目《千禧年代》上表示，喉管老化或經過改裝可能導致漏氣，有病毒傳播風險，值得關注。 他建議，居民自行塗一些番梘水在喉管接駁位，檢查有否氣泡冒出，若有就代表喉管漏氣，又指若等到居民嗅到在單位傳出異味才處理問題已經太遲。

（資料圖片 /高仲明攝）

香港水務安全學會會長陳漢輝表示，有很多確診個案的陳舊樓宇都涉及喉管老化或經過改裝，個案和喉管漏滲的關係很明顯，值得關注。他指喉管接駁位老化可能出現幼細裂痕，導致漏氣，而有水漬鏽漬的喉管漏水，即是有漏氣。他指，隱形患者的排泄物經單管設計的糞渠，病毒可能傳染到其他單位。

番梘水有氣泡代表漏氣 待傳出異味已太遲

陳漢輝建議，舊式樓宇的居民可以自行檢查，塗一些番梘水在喉管接駁位，目測有否氣泡冒出，如果有氣泡就代表喉管漏氣，他認為，當居民嗅到在單位傳出異味才處理問題已經太遲。至於U型氣隔去水位，政府建議每周注水一次填補水封，他指如果市民擔心可每周注水兩次，不一定需要使用漂白水。

現時渠務無設立牌照制度

他指出，食水喉管的維修安裝工程需要由持牌水喉匠進行，渠務卻沒有設立牌照制度，較好則可經小型註冊承辦商進行工程，但其工人未必有足夠訓練。市民通常聘用坊間的水喉工人維修，日後難以跟進。

他說，目前欠缺監管小型維修工程困難，只有大型或新建工程須向水務處申請。他認為長遠而言，政府應該更嚴謹監管渠務工程，特別是小型工程。他又建議，為了公共衛生，政府定期每三或五年，為大廈渠管安排檢測和維修。