新冠肺炎｜貴東樓今強制檢測　居民：壓力大　清潔抽氣扇關窗防疫

黃大仙東頭邨貴東樓爆疫，今日起至周六，在附近的羽毛球場及排球場設立流動採樣站，提供免費病毒檢測服務。有貴東樓居民表示，對於大廈爆疫感到壓力，已加強清潔單位，並會特別消毒抽氣扇，以防病毒抽入單位。 有居民則建議，政府可設禁足令，務求盡快切斷病毒傳播。

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黃大仙東頭邨貴東樓昨日再多兩人確診，即累計共9人確診，涉及6個單位，當中3個單位屬不同樓層的15室，亦有2個單位同層。

政府除將部分居民送往檢疫隔離，亦要求在11月22日至周一(12月14日)期間，曾到訪或身處貴東樓超過兩小時的人士，須接受強制檢測，今日起至周六亦在大廈旁的羽毛球場及排球場設立流動採樣站。

貴東樓居民麥先生認為，疫情在社區擴散，只是居住大廈出現多宗個案，不太感到特別擔心。（胡家欣攝）

居民：感到大壓力 會洗抽氣扇防疫

有接受檢測的貴東樓居民鍾女士表示，對於大廈爆疫感到擔心及大壓力，已加強清潔及消毒單位，將會清潔抽氣扇，以防病毒抽入單位。她續指，全日會關緊窗戶防疫，「好彩天氣凍、唔焗。」

另一位貴東樓居民麥先生認為，疫情在社區擴散，只是居住大廈出現多宗個案，不太感到特別擔心。麥先生居於貴東貴30樓，但非居於15號室單位。他指已消毒單位抽氣扇，亦會關閉對著其他單位的窗口，「只係打開對空曠地方嘅窗。」他又贊成政府向貴東樓實施「禁足令」，務求盡快切斷病毒傳播。

居民馬女士不贊成向貴東樓發禁足令，「我有事咪送我去集中營，無事就唔應該困住我，大吉利事！」（胡家欣攝）

居民：應更早安排強制檢測

不過，居民馬女士則不贊成禁足，「我有事咪送我去集中營，無事就唔應該困住我，大吉利事！」她又認為，政府應更早為貴東樓做強制檢測，「對自己安落啲。」

民政事務局局長徐英偉早上曾到檢測站及貴東樓視察，短暫逗留約十分鐘後離開。徐指，昨日貴東樓部分居民須撤離，部門正檢視大廈居民，特別是「雙老」及獨居長者的物資及膳食需要。