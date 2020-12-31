2021．多圖｜3年除夕1個位置　由煙花璀璨變示威倒數到無聲迎新

今日（31日）是2020年最後一日，即將踏入新一年。往年在尖沙咀海傍均會有除夕煙花匯演與市民倒數，除舊迎新。然而2020年及2019年的除夕夜中，煙花同樣於維港上空消失，正正標誌着本港度過令人難忘、百般感受的兩年。 今年的除夕夜因新型冠狀病毒肺炎疫情，「限聚令」、禁晚市堂食等令市民亦無法如往年般出外倒數慶祝。對比過往三年的除夕夜，見證本港經歷截然不同的三年。

▼尖沙咀海旁三年除夕夜對比▼

回想2018年除夕數十萬名市民聚集在維港兩岸，興奮地欣賞迎接新一年的璀璨煙花。未料2019年爆發反修例示威，市民經歷動盪的一年，而主辦除夕煙花匯演的旅遊發展局為免出現大量人群聚集，決定取消該年的匯演，僅在維港上演升級版「幻彩詠香江」。

然而各區亦有市民聚集，倒數人群高呼的不單是「Happy New Year」或「新年快樂」，而是不同抗爭口號，尖沙咀海傍有人揮舞寫有口號的旗幟。旺角更爆發激烈衝突，催淚彈、橡膠子彈橫飛，在情況混亂下踏入2020年。

在過去一年，本港新冠肺炎疫情反覆，口罩成為市民日常必需品。在疫情仍然嚴重的除夕，旅發局基於保持社交距離的考慮，將不會舉辦除夕煙花倒數，改為首次舉行網上倒數，並會顯示祝願語句。

▼去年及今年除夕晚蘭桂坊5個地方百分百對比▼

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▼去年及今年除夕晚旺角街頭對比▼