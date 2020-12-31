2021新年｜寒流襲港市民等3小時搶牛肉打邊爐︰個個唔使錢咁

強烈寒流襲港，天文台總部今早（31日）錄得最低氣溫攝氏8.1度，成為2020年最低氣溫，同時於政府規定晚上6時後禁止堂食，不少市民打算今晚在室內跨年倒數打邊爐。荃灣楊屋道街市今午人山人海，場面「墟冚」，牛肉店的人龍圍繞街市二樓一圈，有市民透露排隊一個多小時取得籌號後，更需等待兩小時才可領取牛肉。牛肉店員更勸喻顧客放棄排隊，說「唔好排喇，聽日先再嚟排隊啦。」亦有市民反映有海鮮檔趁機加價，海蝦由一斤100多元升至280元。 另一方面，荃灣廣場的西餐廳生意一般，經理指購買外賣的市民比平安夜少超過一半。

楊屋道街市今午4時人山人海，售賣海鮮的一樓及凍肉的二樓擠得水洩不通。（歐陽德浩攝）

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市民︰入到街市好似打架咁

適逢寒流襲港、2020年最後一日、晚市禁堂食，楊屋道街市今午4時人山人海，售賣海鮮的一樓及凍肉的二樓擠得水洩不通。當中，二樓著名的「三昌牛肉」及「兆記牛肉」，其排隊人龍更逾百人，圍繞整個街市一圈，但市民為求在寒冬中打邊爐，無疫疫情風險，為求一嘗肥牛而堅持排隊。

對於街市的情況，李女士抱有怨言，「真係人多到爆，未見過咁誇張。好唔掂！」她指有檔主霸佔通道放滿貨品，造成擠塞，認為食環署管理不善。「入到去好似打架咁，木人巷先出得返嚟！」

她透露排隊買牛肉需時1個多小時，但僅取得籌號，仍要等待兩小時，於傍晚6時才可取得牛肉，「剩係排隊買牛肉都個幾鐘，只係攞個牌咋！佢根本唔夠時間切，個個唔使錢咁囉。」她估計今日市民瘋狂搶購海鮮及肥牛，「全部都係搶，而家先嚟應該冇嘢買。」

「人多到口罩貼口罩咁」放棄牛肉轉吃海鮮煲

林小姐則表示，今晚將與10名朋友跨年倒數打邊爐，但在晚市禁堂食下，只能無奈到街市買食材。不過她指，數個月前牛肉檔門可羅雀，沒想到今日大排長龍，「人多到口罩貼口罩咁。」因此她們放棄肥牛邊爐，轉為海鮮煲，「前幾個月嚟到都冇人排，仲諗緊間嘢（牛肉店）興唔興㗎？」

店主趁機加價 海蝦280元一斤

林續指，發現街市部分攤檔趁機加價，如海蝦由平時100多元，升至今日268元一斤，惟有購買白鱔、鮑魚等加價幅度較低的海鮮，暫時已花約2,000元買海鮮。「平時最貴先百幾蚊，太貴喇！買啲加價冇咁犀利嘅，合乎返經濟原則。」而記者確實發現有海鮮店加價，海蝦售280元一斤，比林小姐所說的價格更貴。

▼12月30日寒潮下市民穿厚衣出街▼

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而另一名李女士則放棄排隊，轉投另一間凍肉店買凍鮮肥牛。問到為何果斷放棄，她表示擔心人群聚集，易感染病毒，「你見我哋離到好遠，勢色唔對就好閃啦。」但她仍對三昌牛肉店念念不忘，大讚該兩間店舖的肥牛新鮮。她解釋，該店舖每日自行購入3隻牛，讓顧客採購不同部位，種類比一般牛肉店更豐富。

店員勸顧客放棄買牛︰你望下條隊幾長

後來，記者幾經辛苦擠至三昌牛肉店，店員忙得分身乏術，勸喻顧客放棄排隊，說「你望下條隊幾長，唔好排喇，聽日先再嚟排隊啦。」然而，並非街市所以攤檔均客似雲來，相隔不足10米的新鮮豬肉檔則水盡鵝飛。

店主透露，今日的生意額一般，認為新鮮豬肉成本不斷上升，由1,000多元升至現時約3,000元，令市民減少買豬。「人工追唔到通漲食唔起，啲人咪食少啲囉，收入自然就少咗。」他更認為港人的思想奇怪，無懼病毒排隊。「呢個街市唔正常呀，啲人排成個鐘都照排，點解食環署唔落黎拉晒啲人？」

西餐廳外賣量比平安夜少超過一半

傳統除夕夜，不少人會購買較為西式的食品慶祝新一年的來臨，可是本港今年除夕嚴寒，市民紛紛轉打邊爐。記者到荃灣廣場一間西餐廳視察，購買外賣的市民的確較聖誕節時段有所減少，其中一間西餐廳的經理鍾先生表示，購買套餐的人流同時段相比，比平安夜少超過一半，「同樣係未夠（晚上）6點，平安夜嗰晚排晒長龍，今晚見到個情況就知啦，冇辦法，一嚟又唔可以入去食，就算食都只能夠兩個人食，天氣又咁凍，我都理解啲人會買嘢返去打邊爐嘅。」他續說，禁堂食令之下，對餐廳來說的確有一定影響。

高先生與太太及兩名子女到來買套餐，他表示疫情下不能外出慶祝，令本來較為西方的節日失色，決定購買套餐與家人回家慶祝新一年來臨，「今日始終食西餐會比較啱感覺。」他説，剛剛逛街來到餐廳門外，自言價錢可以接受，決定購買回家品嚐，「而家都習慣咗，返屋企食都係差唔多味道，只係可能凍咗少少。」他期望新一年來臨後，疫情減退，大家可以回復正常生活。