台慶食炸雞被通訊局罰15萬　無綫提覆核　法官裁敗訴

電視廣播有限公司（無綫）2015年在《萬千星輝頒獎典禮》中加插藝人即場食肯德基炸雞環節，被狠批是植入式廣告。通訊事務管理局翌年裁定無綫違規並罰款15萬元，惟無綫不服並提出司法覆核。高等法院今（31日）頒下判詞，指通訊局有權作出監管，以保障觀眾的觀賞體驗。法庭裁定通訊局的決定合理，判無綫敗訴，並須支付訟費。

申請人為電視廣播有限公司（無綫）（下稱TVB）；答辯人為通訊事務管理局，及行政長官會同行政會議。

法官指需按照節目性質內容 判斷有否違規

TVB一方指，公司在2015年台慶節目的喜鬧劇環節中，加插了進食必勝客薄餅的情節，必勝客的商標在畫面出現長達30秒，又有演員稱：「咁大咁靚嘅pizza，好香喎，我好冧喎。」但通訊局並無就此罰款。相反，《萬千星輝頒獎典禮》只展示了14秒肯德基炸雞商標，卻被罰款15萬。TVB一方質疑批評通訊局準則不一。

法官則在判詞反駁，需按照節目的性質內容來判斷有否違規。他指，必勝客薄餅在喜鬧劇當中出現，劇中法官與陪審團分享薄餅，尚算合理；這與《萬千星輝頒獎典禮》中，作盛裝打扮的藝人徒手吃雞有很大分別。再者，台慶趣劇並無如頒獎典禮般，以近鏡拍攝食品的商標，也沒有主持人說：「食好嘢。」

強調觀眾的權利亦應予以考慮

TVB一方又認為，通訊局的決定會侵害TVB的言論自由、表達自由。法官則指出這並非絕對權利，觀眾的權利亦應予以考慮，而通訊局有權作出監管，以保障觀眾的觀賞體驗。法庭又裁定，相關的電視通用業務守則清楚列明規定，要求亦合理。

另外，通訊局指無綫於2016年《東張西望》內違規宣傳其收費網絡頻道「myTV SUPER」，並發出警告。TVB亦就此提出司法覆核。法官在判詞就指，「myTV SUPER」以第三方身分提供服務，雖然屬於TVB.com Ltd旗下，但並非等同TVB，仍有其獨立的法人身份，因此仍受相關的電視廣告守則規限。

案件編號：HCAL47/2017