2021新年｜尖沙咀人潮倒數迎新年　市民盼可外遊　少女高呼要男友

在新冠肺炎疫情影響下，除夕煙火倒數活動取消，市面上節日氣氛欠奉，大部分商店均無營業，不少市民亦指會買外賣回家倒數，雖然尖沙咀海傍一帶仍有市民聚集等待迎接新一年，但與昔日相比，人潮明顯較少，維港不再「迫爆」。 旅遊發展局會在網上舉辦倒數，及播放跨年短片，《香港01》亦會直播港九兩岸情況，與市民迎接2021。 雖然有限聚令，但不少人仍聚集在尖沙咀海旁，倒數迎2021年到來。不少市民表示，希望新一年疫情結束，可以再度外遊；另有女生受訪時，高呼希望識到靚仔男友。

金髮少女在接受直播訪問時，稱希望得到靚仔男朋友。（直播畫面截圖）

2020年除夕尖沙咀情況

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旅發局將播出一條長約2 分鐘預製短片

今晚11 時正開始，旅發局網站及YouTube頻道會啓動倒數時鐘，而旅發局Facebook 專頁上的倒數時鐘亦會於晚上11 時30 分開始計時，市民可隨時進入以上平台，隨著倒數時鐘一起踏入元旦。

當踏入元旦一刻，旅發局網站、YouTube 頻道及Facebook 專頁會隨即送上一條長約2 分鐘的預製短片，展示維港煙花美景及兩岸地標建築，再以後期製作加入不同祝願語句，視覺效果豐富，並混合活力十足的電子音樂及管弦樂，為全香港市民及世界各地民眾打氣。

入夜後尖沙嘴仍人流不斷，不少一家大小在海旁閒逛，有市民買外賣到海旁，席地而坐進食。現場廣播不斷提醒，除夕夜無倒數活動，不得有多於兩人的群組聚集，群組之間要保持1.5米距離，違例者可遭檢控。

此外，不少市民戴LED燈配飾，迎接新一年。有學生指首年與朋友外出倒數，感覺街上有很多人，但無節日氣氛，希望新一年學業進步。

在臨近午夜，在文化中心對出海旁聚集不少人，警方在場廣播除夕沒有特別活動，要求人群離開。

2020年12月31日除夕夜，政府海報呼籲市民留在家中，不要參與節日聚會。 （羅國輝攝）

2020年除夕蘭桂坊情況

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於晚上，銅鑼灣街上人流稀疏，大部分店舖已關門。由於餐廳晚市禁堂食，不少市民手上持有外賣及超市購物袋。

市民李先生稱，今晚打算與女朋友行街渡過，又稱街上人流少，節日氣氛欠奉。他稱，感到2020年過得不順利，連上堂亦只能靠網上學習；展望新一年，他希望疫情可以早日完結。

2020年除夕添馬公園情況

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2020年除夕尖沙咀情況

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2020年除夕大帽山情況

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2020年除夕維園及銅鑼灣情況