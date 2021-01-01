新冠肺炎｜聯合醫院2D病房多一名病人服務助理確診　群組累計21人

新冠肺炎疫情持續，今天（1月1日）再增42宗個案，當中包括聯合醫院2D病房一名病人服務助理，現時該病房共有9名員工確診，整個群組累計有21人。 醫管局表示，該名病人服務助理曾照顧確診者，但稱穿了合適保護裝備，亦無做高風險的醫療程序，平時沒有與他人一起用膳。

▼聯合醫院病毒爆疫▼

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患者有穿合適保護裝備 無做高風險程序

今天新增42宗個案，當中包括一名38歲女子（第8848宗個案），她是聯合醫院2D病房一名病人服務助理，在檢疫中心確診，現時2D病房共有12名病人、9名職員確診。

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，該名病人服務助理曾照顧確診者，但稱自己穿了合適保護裝備，亦無做高風險的醫療程序，平時沒有與他人一起用膳，未能確定她的感染源頭，她病情穩定。

何婉霞稱，佛教醫院院在A5N病房取了14個環境樣本，全是陰性。 (梁鵬威攝)

▼12月31日更新須強制檢測43幢大廈名單▼

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認知障礙確診老翁曾坐巴士 張竹君籲市民提高警覺

另外，前天一名疑有認知障礙的檢疫老翁，在東區醫院留醫期間自行離開醫院，其後初步確診，有記者提問指，據稱該名男病人曾乘坐巴士來來回回，有無追蹤到有關情況。衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，其他確診者在確診前都曾經乘坐很多交通工具，「都好迫」，因此政府不會特別追蹤某一架巴士，呼籲市民自己提高警覺，坐巴士、港鐵時與人保持距離，及要常潔手。