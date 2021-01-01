【新冠肺炎】內地昨增19宗確診　9宗本土個案5宗在北京

據國家衛健委通報，內地昨日新增19宗新冠肺炎確診個案，其中10宗為境外輸入，包括上海5宗、廣東2宗、福建1宗、雲南1宗、陝西1宗；本土個案有9宗，5宗在北京、4宗在遼寧；無新增死亡個案；新增疑似個案1宗，為境外輸入個案，在上海。

當日新增17宗治愈出院個案，解除醫學觀察的密切接觸者1009人，重症患者較前一日增加3宗。

現有境外輸入確診個案267宗，其中3宗是重症，現有疑似個案1宗。累計確診個案4273宗，累計治愈出院個案4006宗，無死亡個案。

截至12月31日24時，據31個省份報告，現有確診個案370宗，其中9宗為重症，累計治愈出院個案82067宗，累計死亡個案4634宗，累計報告確診個案87071宗，現有疑似個案1宗。累計追踪到密切接觸者905493人，尚在醫學觀察的密切接觸者13584人。

內地昨日新增19宗新冠肺炎確診個案。（中新社）

31個省份報告新增無症狀感染者19宗，其中16宗為境外輸入；當日1宗轉為確診個案（無境外輸入）；當日解除醫學觀察6宗（境外輸入5宗）；尚在醫學觀察無症狀感染者279宗（境外輸入227宗）。

北京昨日新增5宗本地個案，涉及懷柔、順義2區。而遼寧省新增的4例本土確診，2宗為瀋陽市報告、2宗是大連市報告；另新增3例本土無症狀感染者，均為大連市報告。

（綜合報道）