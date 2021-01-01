【新冠肺炎】北京昨增5宗本地個案　多為早前患者密切接觸者

北京市近期出現局部聚集性的新冠肺炎疫情，至今有4個村落被列入中風險地區。昨日北京市再通報5宗本地確診個案，患者年齡介乎18至51歲，多數為早前確診患者的密切接觸者，涉及順義、懷柔2區。

個案1：某女，18歲，現住順義區，北京文化藝術職業學校學生。12月28日作為確診個案的密切接觸者進行集中隔離醫學觀察，12月30日核酸檢測結果為陽性，由負壓救護車轉至地壇醫院。綜合流行病學史、臨床表現、實驗室檢測和影像學檢查等結果，12月31日診斷為確診個案，臨床分型為輕型。

個案2：某男，36歲，現住順義區李橋鎮沿河村。12月27日作為確診個案的密切接觸者進行集中隔離醫學觀察，12月30日核酸檢測結果為陽性，由負壓救護車轉至地壇醫院。綜合流行病學史、臨床表現、實驗室檢測和影像學檢查等結果，12月31日診斷為確診個案，臨床分型為輕型。

個案3：某女，28歲，現住順義區南彩鎮彩苑小區，朝陽區馬泉營某商場員工。12月30日在順義區進行核酸篩查，檢測結果為陽性，由負壓救護車轉至地壇醫院，綜合流行病學史、臨床表現、實驗室檢測和影像學檢查等結果，12月31日診斷為確診個案，臨床分型為輕型。

個案4：某男，35歲，現住懷柔區北房鎮幸福東園，順義區金馬工業園某公司員工，12月26日作為確診個案的密切接觸者進行集中隔離醫學觀察，12月30日核酸檢測結果為陽性，由負壓救護車轉至地壇醫院，綜合流行病學史、臨床表現、實驗室檢測和影像學檢查等結果，12月31日診斷為確診個案，臨床分型為輕型。

個案5：某女，51歲，現住北京市順義區南彩鎮彩苑小區，12月30日在順義區進行核酸篩查，檢測結果為陽性，由負壓救護車轉至地壇醫院，綜合流行病學史、臨床表現、實驗室檢測和影像學檢查等結果，12月31日診斷為確診個案，臨床分型為普通型。

目前，當局已對上述確診個案進行流行病學調查，按要求落實管控措施。

（綜合報道）