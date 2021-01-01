新冠肺炎｜元旦增42宗個半月最少　張竹君：長假有反彈風險

新冠肺炎疫情踏入元旦（1日）有好消息，衛生防護中心今日公在新增42宗確診個案，為41日以來新低，當中包括6宗輸入個案及13宗源頭不明個案，初步確診則有30多宗。 衛生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，部分患者的潛伏期比一周長，加上現時正值新年長假期，數字應未能反映所有個案，認為現時數字向下是好事，但都擔心會反彈，「希望最差的情況已經過去。」

過去一年大家一齊抗疫，都知道大家好辛苦，好多嘢以前可以做，而家都變得好困難，無論去街、食飯呀，以前好普通活動，而家都好似好困難。希望大家再忍耐吓，嚟緊都可能有疫苗，希望大家生活好快可恢復正常。 張竹君

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患者潛伏期一周 憂新年活動致反彈

42宗確診為去年11月20日得26宗以來，單日最低確診數字，比11月21日當日有43宗確診少一宗，當時主要為跳舞群組個案開始攀升，大部分患者都到過灣仔Starlight Dance Club。

疫情似有回落，張竹君說，大多數患者的潛伏期在一周以內，但有人潛伏期可以更長，「一個禮拜都未必反映晒(確診情況)，要睇下有冇第二波、第三波傳播。」。她又說，現在正值長假期，「好難講到個數字」，認為現在數字向下是好事，但都有擔心會反彈。

衛生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君。(梁鵬威攝)

指快將有疫苗 籲市民忍耐

正值元旦3日長假期，張竹君指，與家人聚會正常，但亦應減少多人聚會，「同兄弟姊妹屋企人(聚會)都要小心，可能有隱形病人，尤其係涉及老人家」，憂慮會出現級傳播者或其他傳播致疫情上升，「希望最差的情況已經過去。」

張說，明白過去一年抗疫市民好辛苦，「以前去街、食飯等好普通的活動都變得好困難」，但指很快可有疫苗注射，呼籲市民忍耐多一陣，「希望大家生活好快可恢復正常」。

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞。(梁鵬威攝)

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞亦指，過去一年很具挑戰，「大家戴住口罩在疫情下生活咗一年。」她感謝醫管局8萬多名同事抱專業態度照顧病人，亦就港人對醫護的支持致謝，「鼓勵大家繼續努力，等疫苗好快到，大家一齊幫手，合力渡過難關」，並祝願正在留院的病人盡快出院。

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