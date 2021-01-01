強制檢測｜采頤花園強檢第3日　有居民及清潔工再度檢測求安心

新冠肺炎疫情持續，新蒲崗采頤花園11座累積共3宗源頭不明的個案，政府早前發出強制檢測令，要求住戶接受病毒檢測。 由上月30日起至今日（1日），採樣中心已運作三日，人流明顯較疏落。有住戶透露大部份人都已經完成採樣，她亦收到陰性檢測結果，但見人少便再來做檢測。

秀茂坪采頤花園11座為列為疫廈，住戶需要接受強制檢測。（黃舒慧攝）

政府安排承辦商在采頤花園球場設立採樣中心，所有11座的住戶必須在下周一（4日）前完成檢測。由強制檢疫令於上月30日發出至今日，採樣中心的人流明顯較前疏落。

球場鄰近11座大廈，大廈保安員見到住戶出入都會詢問「你驗咗未呀？」大多住戶都會點頭示意或回應「驗咗」。

居於11座住戶陳太，早前已獲得陰性檢測結果，但今日再來接受採樣。（黃舒慧攝）

陳太與丈夫及子女是11座住客，她透露全家已經採樣，也收到檢測陰性結果的通知，但為求安心，加上採樣中心人多便再來採樣。會否擔心大廈有大爆發？她說：「每日都出出入入，都無得話擔唔擔心」，唯有加強家居的清潔，每日用漂白水清潔用品了及家具，又會加強在渠口注入清水，以免出現倒灌等情況。

另一名男住客則是今日才首次採樣，他指早兩日要上班趕不及，故趁放假下來採樣，「一般人都做晒啦，都無得話擔唔擔心」。

清潔工馮先生不是住戶，但與11座相關的工作人員亦要接受檢測。（黃舒慧攝）

非住戶的大廈清潔工馮先生亦來採樣，他表示早前做了檢測，結果是陰性，但為求穩陣今日再來一次，「咁政府都無話唔得」。