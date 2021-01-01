確診大廈｜圍村爆疫　錦田吉慶圍增4名患者　深水埗喜韻2居民染疫

新冠肺炎疫情持續，今天（1月1日）新增42宗確診個案，是一個半月（11月21日43宗）以來新低。衞生防護中心晚上公布資料，顯示單日有4名確診者住在元朗錦田吉慶圍，該處至今累計5人確診。 而屯門醫院確診的病人服務助理在傳染期內就居於屯門悦品度假酒店。部分醫護人員在Dirty team工作期間，會選擇自我隔離，搬到酒店居住。前天一名87歲、正接受檢疫的伯伯，疑因認知障礙而自行離開醫院，他也是今天的確診個案，本來住在觀塘順利邨利康樓。

青山道368號的喜韻2座増2宗個案，全區共增8宗。（房協圖片）

新增患者較多居於九龍，深水埗有8宗佔最多，當中喜韻2座新增2宗，患者與與本地個案有流行病學關連。觀塘及黃大仙區疫情減退，累計僅增3宗；新界東只有寶林邨寶智樓新增一宗，沙田、大埔及北區都無錄得新個案。

第8888宗患者居吉慶圍

今天單日有4名確診者住在元朗錦田吉慶圍，他們是74歲男子（第8869宗個案）、39歲女子（第8886宗個案）、32歲男子（第8887宗個案）、28歲男子（第8888宗個案）。28歲男子於12月29日發病，74歲男子於12月30日發病，而39歲女子就在12月31日發病，32歲男子沒有病徵。四人都屬有關連個案。

翻查資料發現，吉慶圍早前有一人確診，他是一名26歲男子（第8711宗個案），在12月25日出現病徵，29日公布確診，屬源頭不明個案，曾到過貴盛工業大廈。

錦田吉慶圍爆疫，有五名居民確診。 (資料圖片)

屯門醫院確診服務助理住酒店

醫院管理局回覆查詢時表示，屯門醫院病人服務助理已經確診，是第8857宗個案。患者是一名61歲女子，在12月24日出現病徵，屬於源頭不明個案。醫管局早前指，她自11月底開始在隔離病房工作，12月29日開始調回內科及老人科普通病房。根據相關資料，代表她在隔離病房工作期間已經有病徵，而她在傳染期住在屯門悦品度假酒店，並無回家。部分醫護人員在Dirty team工作期間，會選擇自我隔離，搬到酒店居住。

而最新確診的聯合醫院2D病房病人服務助理（第8848宗個案）是一名38歲女子，她在12月28日發病，住在深水埗大南街184 號。該群組累計有12名病人及9名職員確診。

▼12月31日更新須強制檢測43幢大廈名單▼

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曾走失認知障礙老翁居順利邨

前天一名87歲、正接受檢疫的伯伯，因有病徵而被送到東區醫院，等待上病房期間，疑因認知障礙而自行離開醫院，後獲熱心市民帶他回到醫院。醫管局稱他亦已經確診，是第8863宗個案。他本來住在觀塘順利邨利康樓，屬有關連的本地個案，在12月30日出現病徵。

黃大仙聖公會護養院（相片截錄自聖公會網站短片）

佛教醫院A5N病房累計有兩名病人、一名護士確診，最新確診的病人是第8852宗個案，患者是一名83歲男子，12月30日發病，住址是黃大仙香港聖公會護養院，因為他在12月2日至23日入住佛教醫院，23日下午返回護養院，24日晚上再有低燒，入伊利沙伯醫院，檢測結果本為陰性，直到30日檢測到陽性。

另外，今天有3宗輸入個案都是在酒店檢疫期間才確診，第8884宗個案是一名42歲女子，她是外傭，12月19日由菲律賓坐HX782來港，住在西營盤華美達海景酒店。第8885宗個案是一名37歲女子，她是外傭，12月19日由印尼坐CX796抵港，住在葵涌香港荃灣帝盛酒店。而第8880宗個案是一名33歲女子，她在12月18日由印尼坐CX780來港，住在西營盤華麗都會酒店。

▼曾有確診或疑似個案的大廈名單 ▼