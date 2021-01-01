新冠肺炎｜上海出現首宗英國變種病毒確診病例　中疾控：不必恐慌

新冠肺炎疫情持續，英國出現變種新冠病毒，傳染力更強，全球多個國家及地區已停飛往返英國的航班。中國疾病預防控制中心周三（12月30日）發布英文的研究報告顯示，上海發現一宗英國變種病毒確診病例，為一名23歲女學生，是中國首宗輸入型英國變種病毒病例。 事件引起關注後，中疾控病毒病所所長許文波受訪時呼籲民眾不必恐慌，但他強調要加強個人防護意識，也要加強針對有輸入病例的醫院或定點隔離酒店的醫護和從業人員的防護。

據悉，這名女學生日前搭乘飛機從英國返回上海，於12月14日對新型冠狀病毒檢測呈陽性，當晚被送往當地一間醫院隔離。中疾控的報告稱，流行病學調查顯示，女學生報稱在英國期間沒有接觸過確診患者，也沒有購買冷凍食品，但她在公園跑步時沒有戴口罩。此外，她在候機期間也曾摘下口罩進食。

為了降低傳播風險，上海有關部門已採取了一系列措施，包括加強追蹤患者的密切接觸者，並已對與患者相關的特定場所實施全面消毒。

中疾控發布英文的研究報告稱，上海發現首宗英國變種新冠病毒確診病例。（中疾控周報網站）

英國首相約翰遜（Boris Johnson）12月30日接受英國廣播公司（BBC）訪問時表示，英國目前有六成確診個案屬變種病毒。許文波表示，目前英國新冠病毒變異株與既往變異株的致病性、嚴重性或者病死率未見差異，致病性尚無明顯變化，不必恐慌。

許文波稱，目前尚未發現英國新冠病毒變異株對中國上市的滅活新冠疫苗的免疫效力產生影響。但他強調，民眾不必恐慌，應嚴格落實中國現有防控措施，加強個人防護意識，特別是加強針對有輸入病例的醫院或定點隔離酒店的醫護和從業人員的防護。

（央視）