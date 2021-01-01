新冠疫苗｜北京元旦後為醫護、海關檢疫員等重點人群接種疫苗

國家藥監局於周三（12月30日）批准國藥集團研發的新冠肺炎疫苗附條件上市，這是中國首款獲准上市的新冠病毒疫苗。國家衛健委副主任表示，疫苗屬於公共產品，大前提肯定是為全民免費提供。 內地各省市已陸續啟動重點人群接種疫苗工作，北京衛健委表示，2021年春節前，會對9類重點人群以及其他應急保障人員開展緊急接種，年齡在18歲至59歲之間。疫苗獲批上市後，組織全市其他人群有序預約接種。

綜合內媒報道，北京大興區新城體育中心，場館入口處已經立起「接種入口」和「疫苗接種現場工作流程圖」的告示牌，場館內佈置了多處登記台。現場工作人員表示，目前不對個人開放，都是和政府合作，為單位進行接種服務。

據北京官方發布會通報，2021年1月至2月北京市將開展重點人群新冠病毒疫苗接種工作，1月中旬完成所有重點人群首針接種，24周後完成第二針。其中豐台區東高地街道最快將於1月2日開始接種。

據悉，九類重點人群包括：涉及進口冷鏈物品的口岸一線海關檢驗檢疫人員，口岸裝卸、搬運、運輸等相關人員，國際和國內交通運輸從業人員，因公、因私出國工作、學習人員，面臨較高境外疫情風險的邊境口岸工作人員，醫療衛生人員，政府機關、公安、武警、消防、社區工作者，物品、水、電、暖、煤、氣相關人員，交通、物流、養老、環衛、殯葬、通訊相關工作人員。

目前中國用於緊急接種的疫苗一共有三款滅活疫苗，分別是國藥中生的兩款和科興的一款。中國生物北京生物製品研究所的一款滅活疫苗在12月30日公布了其三期臨床有效性為79.34%，成為中國首款公布三期臨床數據的疫苗。同日，國家藥監局批准這款疫苗附條件上市。

國藥另一款疫苗還在繼續進行三期臨床試驗。科興疫苗原計劃於12月23日公布其有效性數據，但由於數據分析還沒有完成，公布時間被推遲兩周。

豐台區某三甲醫院一名醫生表示，醫護人員無法在三款疫苗中自行選擇，是由豐台區疾控中心指定接種疫苗並向下分發。據她了解，她所在的醫院將會統一接種國藥的一款疫苗。

另據豐台區疾控人員介紹，今年7月以來，作為流調一線，疾控中心的大部分工作人員都已經緊急接種過新冠疫苗。她表示，少數人在接種後會有乏力症狀，其他接種者都沒有任何不良反應。

12月28日，在內蒙古呼和浩特市新冠疫苗接種點，工作人員為一位女士接種新冠病毒滅活疫苗。（中新社）

北京市疾控中心副主任龐星火建議，在接種新冠疫苗時間上最好能與其他疫苗分開，相隔至少兩周以上，盡量減少非預期的相互影響。不適合接種的人群包括孕婦、哺乳期婦女，正處在發熱、感染等疾病急性期、患免疫缺陷或免疫紊亂的人群以及嚴重的肝腎疾病、藥物不可控制的高血壓、糖尿病併發症、惡性腫瘤患者等人員。

不在18至59歲接種年齡段範圍的人員，需要等待進一步臨床試驗數據披露，明確是否後續能夠接種。疫苗接種後的常見不良反應主要包括頭痛發熱，接種部位局部紅暈，或者出現了硬塊，另外還有一些人有咳嗽、食欲不振、嘔吐、腹瀉這樣一些常見的不良反應。

（中國新聞週刊）