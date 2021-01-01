強制檢測大廈｜首日有3成居民檢測　餘下3.5萬人最遲下周一進行

新冠肺炎疫情持續，政府近日公布，有43座大廈的居民都需接受強制檢測，限期為下周一（1月4日）。政府今天（1月1日）公布，在首日強制檢測期間，只有14,600人接受了檢測，佔估算的居民人數29.2%。換言之，在43座大廈中，共有約5萬人應該要接受檢測，尚有3.5萬人未遵行，料部分已於今日（1月1日）進行。 另外，民政事務總署稱，正在核實在黃大仙區彩雲（二）邨明麗樓和豐澤樓因應強制檢測公告已進行檢測的人士，並會追查可能未有進行檢測的人士，切實執行檢測公告。

14,600人已於昨今檢測

民政事務局公布，根據民政事務總署的記錄，在首日強制檢測期間（即2020年12月31日），超過14,600名須接受強制檢測的人士已進行檢測，佔檢測公告涵蓋的相關連大廈的估算居民人數的29.2%。民政事務總署呼籲，須根據強制檢測公告進行檢測的市民，在強制檢測公告限期內到檢測中心進行檢測。

▼12月31日更新須強制檢測43幢大廈名單▼

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民政事務總署正核實彩雲邨明麗樓豐澤樓未檢測名單

民政事務總署再次提醒市民，政府會嚴肅跟進相關人士有否遵從所有檢測公告。民政事務總署正在核實在黃大仙區彩雲（二）邨明麗樓和豐澤樓因應強制檢測公告已進行檢測的人士，並會追查可能未有進行檢測的人士，切實執行檢測公告。兩幢樓居民的限期分別為12月29日及12月31日，即限期已過。

▼政府及港大公布彩雲邨豐澤樓污水渠持續驗出新冠病毒▼

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民政事務局稱，新冠肺炎病毒傳播力強，不少患者雖無症狀，但仍會感染身邊的人，所以進行檢測是對自己、家人及社區負責任行為。政府呼籲市民須依從檢測公告進行檢測。任何相關人士如未有遵從檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款5,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。

沙田乙明邨明恩樓早前爆疫，當局向居民及訪客發出強制檢測令，須於12月21日或之前往檢測。在12月24日平安夜早上6時，沙田民政事務處聯同田心警署、醫療輔助隊、房屋協會及有關部門突擊檢測，到訪明恩樓每個住戶，查驗所有住客是否已經進行檢測；並在出入口設置檢查站，未能出示有效陰性證明的居民不能離開，並必須立即到臨時採樣站進行檢測，部分居民因此無法離開上班，不過有居民投訴一直未有收到檢測結果短訊。