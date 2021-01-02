英航載客機仍未能由英飛港　明起恢復赴英航班　經濟倉僅剩1位

英國出現變種的新型肺炎病毒，港府於12月22日起禁止所有英國載客航班來港，直至另行通告。英國航空今日（2日）公布由明日起（3日），恢復由香港前往英國倫敦的航班，每日均有一班；航班時間及價錢可於官網查詢。根據官網顯示，明日的航空經濟倉僅剩一個機位。 另外，英國航空官網亦顯示由11日起，將每日有一班航班由英國倫敦來港的航空，惟按現時措拖，航班應未能入境。《香港01》已向食物及衞生局查詢航班安排的最新情況。

由12月22日午夜起禁止英國航班抵港，所有14日內曾在英國停留2小時的旅客不得登上往香港客機。（資料圖片 / 余俊亮攝）

政府早前以堵截英國的變種新冠肺炎病毒進入本港，由上月22日起禁止所有英國載客航班來港，所有14日內曾在英國停留2小時的旅客不得登上往香港的航班，直至另行通告。雖然措施未有禁止由本港前往英國的航班，但大多航空公司自行取消相關航班。

英國航空今日公布，由明日起（3日），恢復由香港前往英國倫敦的航班，每日均有一班。首班航班將會由明日香港時間下午4時25分起飛，經濟艙客位由5,220元起。據悉，航班上不會有來自香港的機組人員。



記者嘗試登入並購買機票，在中午1時前，官網仍然顯示有一個經濟客位。至1時15分，記者再次嘗試購買，網站在購買過程中顯示出現「技術故障」，並將價錢歸零，沒法繼續購買程序。

英國航空由1月3日起，恢復由香港前往英國倫敦的航班。（英航網站截圖）

有售1月11日起由英來港航位

另外，《香港01》從英國航空的官網發現，由1月11日起每日均有一班由倫敦希斯路機場來港的航班。



翻查資料，根據機管局抵港航班資訊顯示，在上月22日原定共有三班機由英國抵港，包括國泰航空的CX252、及維珍航班的VS636及VS206。但由新措施影響後，最後一班英國抵港航班是VS636。



《香港01》已向食衞局查詢航班安排的最新情況。

《香港01》從英國航空的官網發現，由1月11日起每日均有一班由倫敦希斯路機場來港的航班。（英航網站截圖）

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