強制檢測大廈｜增35宗確診10宗無源頭　日出康城領凱等三廈強檢

本港新冠肺炎有回落趨勢，今日（2日）共錄得35宗個，是自11月以來的新低。當中10宗是無源頭的本地個案，另外當局會向3座大廈發出強制檢測公告，包括深水埗福華街華寶樓、元朗水邊圍邨泉水樓，以及日出康城領凱9座左翼。

▼疫情嚴峻 社交距離措施延續至1月6日▼

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今日本港共錄得35宗確診個案，是自11月20日後的新低。個案中1宗是輸入個案，其餘的34宗是本地個案，7宗於臨時檢測中心找到，當中10宗是源頭不明。

▼12月31日至1月2日公告須強制檢測大廈▼

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衞生防護中心傳染病處主任張竹君認為，現時社區內仍然有隱形傳播。（廖雁雄攝）

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日仍然有40多宗初步確診個案，認為現時的確診數字仍然是浮動，雖然有好轉，但回落速度緩慢，加上長假期後發現有家庭群組，相信未來在市民開派對或聚會後，會再有個確診個案浮現。

日出康城的領凱錄得大廈內有兩單位出現無關連的確診個案，住戶要接受強制檢測。（資料圖片 / 高仲明攝）

確診數字回落 但長假期後發現有家庭群組

另外，由於深水埗福華街華寶樓、元朗水邊圍邨泉水樓，以及日出康城領凱9座左翼，均錄得大廈內有兩單位出現無關連的確診個案，故今日內會發出強制檢測公告。

深水埗福華街華寶樓共涉3個單位，4人確診；深水埗福華街華寶樓共涉2個單位，3人確診，以及領凱9座左翼則涉及2個單位，共5人確診。

同一大廈若有兩個不相連單位出現確診個案，全座大廈都需要接受強制檢測。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

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