新冠肺炎｜「智方便」設電子針卡記錄　薛永恒研互通證明作跨境用

政府日前推出單一的數碼身分和認證平台「智方便」，讓市民可與政府部門和商業機構網上交易，創新及科技局長薛永恒今天（2日）在商台節目《政經星期六》表示，目前平台已涵蓋20多個政府不同服務，以及兩電一媒。 他說，「智方便」流動程式內會有電子針卡記錄，正在考慮以電子針卡證明已接種疫苗，讓市民跨境往來，將會和不同地區溝通，讓他們知如何電子針卡互通。不過，他指凡事按部就班。

創新及科技局長薛永恒表示，「智方便」流動程式內會有電子針卡記錄，正在考慮以電子針卡證明讓市民跨境往來，將會和不同地區溝通，讓他們知如何電子針卡互通。 （資料圖片／梁鵬威攝）

創新及科技局長薛永恒表示，過往十幾年智能電話普及，本港市民平均擁有兩個電話或以上，手機和日常生活密不可分，市民以應用程式使用不同服務，程式越來越多，每一個服務有其用戶名字和密碼，不勝其煩。

他指，「智方便」流動程式在上月30日推出，已涵蓋20多個不同政府服務，包括稅務，外遊提式，駕駛執照更換，以及兩電一媒的服務。他表示，希望這個單一、一站式個人數碼服務平台，讓一個應用程式貫通政府部門、兩電一媒、醫管局和金管局等，期望讓市民自在「智方便」用到政府所有、涉百多項的網上服務。

他指，政府牽頭有優勢，強調保安要嚴密，流動程式須用戶拍攝身分證以多角度認證，他說資料只作登記驗證之用，其後會刪除。面容和指紋的生物辨識資料也不會上傳中央資料庫儲存。

創新及科技局長薛永恒表示，「智方便」流動程式內會有電子針卡記錄，正在考慮以電子針卡證明讓市民跨境往來，將會和不同地區溝通，讓他們知如何電子針卡互通。 （資料圖片／梁鵬威攝）

「智方便」流動程式內會有電子針卡記錄，至於電子針卡是否可證明已接種疫苗，用作跨境往來，薛永恒表示，正在朝這個方向考慮，不過凡事按部就班。他指，第一步是先做好疫苗安排，實際上並不簡單，要協助全港市民有序注射疫苗，「做好紀錄」，然後「用好紀錄」，恢復經濟和人流往來，是當局目標。

他指當局有意以電子針卡證明已接種疫苗，和其他地區商討出入境措施，「我哋有疫苗注射，有電子針卡，跟住可能要同不同地區溝通，令佢地知道電子針卡點樣可以同佢地互通，呢個一定係我哋發展方向」。

當局將改良早前推出的「安心出行」流動程式，在處所利用藍芽向手機發出訊號，自動感應並記錄。他指，資料只按原先設計儲存個人手機，不會有中央紀錄，「不斷強調私隱固然重要，喺而家抗疫之路，大家可能真係要放低一啲呢方面嘅考慮，從而令大家抗疫工作做得更好」。至於會否強制下載程式，一定要掃二維碼或使用藍芽裝置，他表示面對疫情衝擊，不排除任何可能性。