強制檢測｜拆解深水埗「甩底」之謎　政府轉承辦商致遲多一日啟用

本港新冠肺炎疫情持續，政府近日更改有確診者大廈需強制檢測的標準，令需要強制檢測的大廈迅即暴增至43間，承辦商早已直言人手或不勝負荷。深水埗富昌邨富韻樓是強制檢測大廈之一，但私人檢測承辦商「甩底」，檢測站要在明日（4日）限期前一日，即今日（3日）才能開始運作。 《香港01》向業界人士了解造成窘局的原因，原來承辦商人手嚴重不足，難以在短時間內聘請人手。深水埗本身無承辦商「舉手」，政府邀請第一間承辦商也只答允1月2日才「開檔」。但後來政府再另邀承辦商，但新承辦商卻要再遲多一日才能運作，令原本的承辦商被指責「甩底」。

深水埗無人問津 原承辦商答允1月2日開始

有業界人士透露，現時私人化驗所的採樣、化驗人員都嚴重不足，再加上要開設一個新的採樣站，需要自行預備枱櫈等物資，也需負責樣本的運輸、現場做登記、人流管制等工作，「來來去去都是那班人，已經盡全力。現在愈來愈多事故，都反映人手受壓嚴重」。該名人士認為，政府應該投入更多人手，協助業界處理登記、人流管制等非醫療性質的工作。

另有消息指，部份地區出現無人願意承辦的情況，本身承諾會在深水埗開設採樣站的承辦商，原本也只是答應政府於1月2日才「開檔」，並非如同其他地區般，可以在12月31日就投入服務。但後來政府轉用另一間承辦商願意「接手」，原本的承辦商亦因此「放手」，無再跟進個該強制檢測站的啟用時間。

▼12月31日至1月2日公告須強制檢測大廈▼

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政府轉新承辦商 卻要遲多一日才能「開檔」

不過有新公司接手，並不代表可以早於1月2日「開檔」，居民撲空更令原承辦商被指「甩底」。原來新承辦商啟用時間還遲多一日，即1月3日才啟用，原本的承辦商，更因此被指「甩底」。而居民更只有兩日時間，才能在1月4日限期前完成檢測。

需要強制檢測的居民接受傳媒訪問時批評當局安排混亂，應該要延遲限期，亦有居民認為，難以在兩日內完成2500人檢測。

深水埗區議員黃傑朗要求延長居民的檢測時限，亦遭當局拒絕。（資料圖片 / 黃寶瑩攝）

區議員：市民寒冬下「撲樽」 政府拒絕延長限期

政府在12月29日的疫情記者會上，公布決定收緊有確診者大廈需強制檢測的標準，如大廈過去14日內有兩個或以上單位出現無關連確診個案，居民都必須接受檢測，當天衞生署估計或有數十座大廈符合新標準，但沒有公布名單，直到翌日下午5時許才正式公布43座大廈的名單，並要求有關人士需於1月4日前完成檢測。

深水埗區議員黃傑朗自12月31日起向當局了解富昌邨籃球場設置的流動採樣站何時能夠啟用的問題，但當晚獲告知承辦化驗所臨時因人手不足而取消採樣站，而食物及衞生局在晚上亦公布，該採樣站需在1月3日才能啟用。 黃傑朗批評，富韻樓近2,500名住戶只可在寒冷天氣下，到較遠的社區檢測中心檢測，或到地鐵站「撲樽」，而他要求延長檢測時限，亦遭當局拒絕。

▼1月1日更新流動採樣站服務時間▼

就檢測站「甩底」問題，食物及衞生局回覆查詢時，未有披露「甩底」承辦商資料，指政府設立流動採樣站時，已考慮到個別納入強制檢測公告大廈的服務需要，會與不同檢測服務提供者商討，如個別檢測服務提供者，因不同原因未能即時提供相關服務，政府會與其他服務提供者作出合適安排。

局方表示，12月31日晚上發出新聞公報已公布富昌邨富韻樓對開籃球場將於1月3日及4日設立流動採樣站，深水埗民政事務處同日在富韻樓張貼及向居民派發公告通知。局方並指出，政府再次提醒市民，可利用多種途徑檢測及索取樣本包，包括社區檢測中心，以及於121間郵政局、20個港鐵站設置的自動派發機或醫院管理局47間指定普通科門診診所，並把樣本交回指定樣本收集點。

▼疫情嚴峻 社交距離措施延續至1月6日▼