強制檢測大廈｜深水埗富韻樓承辦商「甩底」　限期前一天始啟用

本港新冠肺炎疫情持續，政府於本周三（30日）公布，全港有40多幢大廈居民須於下周一（4日）或之前完成強制檢測，其中深水埗區有五幢大廈需強制檢測，包括富昌邨富韻樓有近2,500名住戶，惟原定在富昌邨籃球場設置的流動採樣站，承辦的私人檢測商因人手不足而「甩底」，延至明天（3日）強檢限期前一天才可運作。深水埗區議員黃傑朗表示，富韻樓有一半住戶為長者，料約半數人未檢測，憂時間不足。 食物及衞生局回覆查詢時，未有披露「甩底」承辦商資料，指政府設立流動採樣站時，會與不同檢測服務提供者商討。

深水埗區有五幢大廈需於1月4日前完成強制檢測，包括元州邨元滿樓、蘇屋邨櫻桃樓、李鄭屋邨道德樓、順寧道秀怡閣、富昌邨富韻樓。惟政府於12月31日公布將設置的兩個流動採樣站，只有長沙灣社區中心可於1月1日至4日期間提供服務，鄰近富韻樓的富昌邨籃球場須待1月3日才啟用，且未有服務時間。

深水埗區議員黃傑朗。（資料圖片 / 黃寶瑩攝）

深水埗區議員黃傑朗表示，當局解釋承辦的私人檢測商因人手不足而「甩底」，令當區居民擔心未能趕及在1月4日前完成檢測。他指出，富韻樓有近2,500名住戶，近半是長者，適逢假期原可取樣本樽的郵局關門，寒冷天氣下，居民要到較遠的社區檢測中心，或到地鐵站「撲樽」。

至今日下午約4時，新承辦商在籃球場佈置採樣亭，及規劃排隊路線等，料明日可啟用。黃傑朗估計較年輕住戶或有同住家人的較方便，約三、四成住戶已完成檢測，料明日到流動站會以長者為主。他透露，曾向當局反映安排混亂，令住戶不便及憂慮，要求延長檢測時限，惟當局拒絕。

▼12月31日至1月2日公告須強制檢測大廈▼

+ 3 + 3 + 3

深水埗第三個採樣站僅運作一天

據政府昨日更新流動採樣站名單，深水埗區將設3個地點，除長沙灣社區中心、富昌邨富韻樓對出籃球場外，大坑東邨東海樓對出空地亦會設流動採樣站，不過僅限於1月4日運作，服務時間統一是由上午10時至晚上8時。

▼1月1日更新流動採樣站服務時間▼

食衞局︰會與不同檢測服務提供者商討

食物及衞生局回覆查詢時，未有披露「甩底」承辦商資料，指政府設立流動採樣站時，已考慮到個別納入強制檢測公告大廈的服務需要，會與不同檢測服務提供者商討，如個別檢測服務提供者，因不同原因未能即時提供相關服務，政府會與其他服務提供者作出合適安排。

局方表示，12月31日晚上發出新聞公報已公布富昌邨富韻樓對開籃球場將於1月3日及4日設立流動採樣站，深水埗民政事務處同日在富韻樓張貼及向居民派發公告通知。局方並指出，政府再次提醒市民，可利用多種途徑檢測及索取樣本包，包括社區檢測中心，以及於121間郵政局、20個港鐵站設置的自動派發機或醫院管理局47間指定普通科門診診所，並把樣本交回指定樣本收集點。

▼1.1采頤花園11座居民前往檢測▼

+ 4 + 4 + 4

▼疫情嚴峻 社交距離措施延續至1月6日▼