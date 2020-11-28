黃友嘉：積金易平台為強積金制度最大改革　冀於2022年建成

強積金制度將迎來20周年，積金局主席黃友嘉今天 （28日）為港台節目《香港家書》撰文，指出強積金至今年總資產已累積超過一萬億元，資產既是香港市民的個人儲蓄，也是香港這個人口老齡化社會的重要退休儲備。黃友嘉又稱，積金局正著手建立積金易平台，形容這項目是強積金制度成立以來最大的改革，將強積金集中在一個平台，簡化行政程序，目標於2022年底前建成。

積金局主席黃友嘉。（資料圖片/羅君豪攝）

積金局主席黃友嘉稱，強積金的發展具可持續性，至今年總資產已累積超過一萬億元，其中約7,000億是本金，其餘3,000億為扣除收費後的淨投資回報。資產既是香港市民的個人儲蓄，也是香港這個人口老齡化社會的重要退休儲備。強積金成立至今，整體年率化淨回報為3.9%，高於同期通脹率1.7%。

從覆蓋度來看，在強積金制度推行前，香港只有約三分之一工作人口獲得退休保障，時至今日已經有超過85%就業人口享有強積金計劃或其他類型退休計劃保障，覆蓋率居於世界前列，突顯強積金制度能夠做到大眾化，服務全港打工仔的優點。

強積金制度總資產在7月底突破了$1萬億水平。（資料圖片）

黃友嘉說，強積金基金收費一直受到爭議。積金局透過多種途徑提高強積金資訊透明度，促進市場競爭，選擇性價比高的退休基金，推進收費下調。強積金整體平均基金開支比率已由2007年12月時的2.1%，降至目前的1.45%，減幅達31%。

他指出，積金局正著手建立積金易平台，將強積金集中在一個平台，簡化行政程序，提升效率，降低成本。這項目是強積金制度成立以來最大的改革，目標於2022年底前建成。他期望落實後能推動競爭，帶來更好價格、產品和服務質素。

黃友嘉稱，強積金20年來的成果得來不易，未來日子，強積金制度將繼續秉持初心，為打工仔的退休保障不斷努力，以成就「點滴累積，好好珍惜」的願景。