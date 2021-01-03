強制檢測｜富昌邨檢測承辦商一度「甩底」　居民：搞到我哋氹氹轉

政府日前公布，全港有40多幢大廈須於明日（4日）或之前完成強制檢測，當中包括富昌邨富韻樓近2,500名住戶，惟原定於富昌邨籃球場設置的流動採樣站，因承辦的私人檢測商人手不足而「甩底」，延至今日（3日）才開始運作。有富韻樓居民對強制檢測安排表示不滿，認為強制檢測時間太匆忙，「搞到我哋氹氹轉」。

記者今早10時到位於富昌邨籃球場的流動採樣站視察，現場人頭湧湧，高峰期約有近100人排隊，當中大部分人為長者，有議員在旁協助居民並維持秩序。

承辦商甩底 居民：做唔切都無辦法㗎喎

富韻樓住戶劉先生夫婦表示，政府安排相當混亂。劉先生稱：「初初唔係話強迫，而家咁迫嘅時間我做唔切㗎嘛！」劉先生本以為政府會在附近設檢測站，惟採樣站因承辦商人手問題而延至今日才開始運作，時間安排便相當匆忙，他對此感到麻煩，但也只能無奈接受。被問及會否擔心未能於限期前取得陰性報告，劉先生稱：「做唔切都無辦法㗎喎，咁急！唔係我哋自己搞出嚟㗎嘛，係政府搞出嚟㗎麻！」又批評政府安排失當，「搞到我阿伯成80歲人氹氹轉！」

：劉先生（右）批評政府安排失當，「搞到我阿伯成80歲人氹氹轉！」 （張浩維攝）

強制檢測安排匆忙不利上班族

另一位富韻樓住戶余女士則稱，強制檢測流程相當順暢，用時僅1分鐘，連同時間排隊，1小時內便已完成所有採樣工作。但余女士同樣不滿是次安排，稱：「強制得嗰幾日時間，咁多居民，佢哋又要上班，得返兩日點做得晒！」她稱自己上月31日已收到強制檢測通知，惟承辦商本月1日「甩底」，結果要到限期前一日才能採樣，認為「呢樣我覺得唔係幾滿意」。

有工作人員在人龍旁設座椅，有長者坐下休息，工作人員從旁協助填表。 。 （張浩維攝）

有居民本已自行完成檢測 惟按工作地點建議再進行強檢

在醫院工作的朱小姐同樣認為強制檢測安排過於匆忙，不利上班族。她稱自己因工作關係，早在1日便已自行完成檢測，取得陰性報告，惟醫院為安全起見，要求她跟從政府強制檢測安排再做檢測。朱小姐稱，即使今日做檢測，明日也不可能取得報告，若非她早前已完成檢測，自己便需停工。

▼12月31日至1月2日公告須強制檢測大廈▼

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