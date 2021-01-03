新冠肺炎｜電子檢測記錄可供市民下載　需提供身份證、樣本瓶碼

新冠肺炎病毒檢測陰性證明，是不少疫廈居民上班的重要證明，政府多月來都未確保陰性市民可獲得短訊通知。當局今日（3日）指，已設立網站供市民下載自己的檢測紀錄，系統未來亦會加入「電子針卡」，同時下載接種新冠肺炎疫苗的電子紀錄。

網站名為「2019冠狀病毒病電子檢測記錄系統」，當局稱2020年12月31日下午2時30分起，收到衞生署、醫院管理局及各社區檢測中心的電話短訊通知陰性結果後，可通過系統輸入身份證號碼及樣本瓶編號，下載電子檢測記錄。

政府設立新冠肺炎電子檢測記錄系統，供市民下載個人檢測記錄。(網站截圖)

系統由政府資訊科技總監辦公室(資科辦)管理，介面顯示收集個人資料聲明，指使用者提供的資料會供資科辦處理申請檢測記錄的用途、用於預防傳染病或污染的發生或蔓延、製備統計數字及分析，有關統計資料不會以能識別當事人或其中任何人身份的形式提供給第三方。

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不提供個人資料 無法處理記錄申請



資科辦又稱，市民可不提供有關個人資料，但當局將無法處理檢測記錄的申請，並表示會根據政府既定資訊保安要求，安全地持有個人資料，將採取合適的技術性與機構行政措施，例如資料加密、接達控制及威脅保護等，以保障個人資料不受未獲准許的或意外的查閱、處理、刪除、喪失或使用。



一般而言，所有個人資料除非因履行法律義務或有具體理由，保存時間將不超過31天。資科辦補充，市民可根據《個人資料（私隱）條例》第18及22條，以及附表1第6項原則，有權查閱及修正個人資料，但可能要徵收費用。

市民未來可透過手機應用程式「智方便」，下載個人檢測及疫苗注射記錄。（圖中人為創新及科技局局長薛永恒）。（資料圖片／梁鵬威攝）

政府指，本月初會為提供私家化驗服務的機構舉行簡介會，介紹電子檢測記錄系統，讓市民可以在私營化驗服務機構檢測後，透過系統下載電子檢測記錄，系統稍後亦會加入「電子針卡」記錄，屆時市民透過「智方便」確認身份後，可同時下載電子檢測及疫苗注射記錄。