新冠肺炎｜曾浩輝料市民打疫苗意欲大　政府有三重保障使市民安心

首批供港新冠疫苗下月開始為特定群組接種，政府的疫苗專責工作小組成員曾浩輝稱，最大挑戰是如何提升市民接種率，需要確保資訊透明、即時澄清謠言，他又相信市民接種意欲強，而且政府已經有三重保障使市民安心；若要制定副作用熔斷機制，亦要以科學為本，強調強制市民注射疫苗牽涉人權問題，需要社會討論，現時時機並不成熟。

無綫電視節目《講清講楚》今早（3日）播出曾浩輝訪問，他指疫苗是新冠肺炎疫情轉捩點，當有足夠市民接種便大大改善生活，相信市民為保障自己身體、出行方便；保護身邊人健康，都有意欲接種疫苗。

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政府有三重保障使市民安心



外國已經大量接種新冠疫苗，每當傳出接種者有不良反應的消息，都會掀起廣泛關注。曾浩輝都認為疫苗安全性是市民接種最大考慮之一，政府已經有三重保障使市民安心，第一是香港使用的疫苗都要先在外國註冊，「最理想係好多國家用緊，外國都廣泛接種香港就唔係白老鼠」。

第二是政府的疫苗顧問專家委員會，有港人熟識的港大微生物學系講座教授袁國勇、港大醫學院院長梁卓偉、中大呼吸系統科講座教授許樹昌等把關，詳細分析疫苗效用，安全才會批准；第三是當本港開始注射疫苗後，不幸出現罕見、嚴重的副作用，當局都會收集情報、主動發現個案，包括病人入院翻查注射紀錄、監察院舍長者健康等，本地亦有一間大學負責搜集數據，評估副作用跟疫苗的關係，預計監察時間會由開始接種至完結後一年。

制定熔斷標準要以科學為本



至於何為「多人」出現副作用，他指技術上可以判斷，但要小心評估，如疫苗副作用可能誘發的吉巴氏症，每年10萬人都有一人病發，「標準唔可以太高，（否則）要好多（病例）先到，唔可信，太低好易觸發個點要停」，認為一旦停止接種疫苗，每日都有人確診甚至離世，憂慮傷害會更大，制定熔斷標準要以科學為本。

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2009年全球大流行人類豬流感，曾浩輝當時是衞生防護中心總監。他援引當年情況，稱疫苗接種一段時間後，有報章報道接種市民出現嚴重反應需要入院，不少人都蓋棺定論跟疫苗有關，「兩、三個禮拜後少咗好多人打，斷左咁滯」，但理解是人性行為，「有咩事發生咗，有理無理都縮一縮沙先」。他指港府設三重保障、外國已接種億計針劑，「點解我哋香港人咁驚青呢?」

政府早前稱疫苗屬自願接種，他承認現時最大挑戰是提升市民接種率，但立法強制市民接種是好大的社會議題，牽沙人權等問題，要經社會討論，「（推出）時間未係好成熟。」他認為今次疫苗較當年人類豬流感疫苗接種複雜，「新冠疫苗種類有幾種，接種人口、地方都多，籌備計劃複雜大好多」，政府都吸納更多專家、部門參與，長期的接種率目標需要視乎專家意見，而坊間經常提及的7成群體免疫，實際計算複雜，要將疫苗保護能力、時間、市民響應一併考慮。

新冠肺炎疫苗專家顧問委員會早前（12月30日）召開首次會議。曾浩輝（後排右三白色外套）。

新冠肺炎疫苗要接種兩劑才有較高保護率，藥廠普遍建議兩劑須為同一款疫苗，但英國為增加接種率，為市民打首支針劑，第二支針劑可能是不同藥廠的疫苗。根據世界衞生組織網站，英國過去24小時新增53,285宗確診，曾浩輝稱當地疫情太嚴重，只好改變策略，短時間內為市民接種，「散咗出去，一針(都有)部分保護能力應對」，但香港疫情相對平穩，可跟從藥廠及專家建議，而本港首批100萬劑未完成接種，另一批就會抵港，「好似接力跑咁」。

英國發現傳染力更強的新冠肺炎變種病毒株及重推嚴厲防疫措施後，倫敦及其他大城市部分超市再現日用品搶購潮。（資料圖片／路透社）

港府訂購的其中一款新冠肺炎疫苗復星醫藥及德國藥廠BioNtech/輝瑞，運送期間要儲存在攝氏零下70度，接種前又要稀釋，曾浩輝指每個步驟都要監控品質，可透過指引、培訓、現場監察處理，有錯就即時糾正，醫護以往亦有做稀釋疫苗的工作，呼籲港人對醫護有信心。

至於病毒變種會否影響疫苗效用，他稱藥廠及海外衞生機構都稱，目前疫苗可對付變種病毒，但希望有實在的科學數據、實驗證明，若未來確定疫苗效用降低，新技術mRNA都可以更新疫苗，「同病毒競跑」。