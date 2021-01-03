新冠肺炎｜將藍隧道地盤第二度爆疫　11人中招　涉搭棚及釘板工

新冠肺炎疫情持續，衞生署今日（3日）公布新增41宗確診個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，昨日曾公佈的一名確診病人在將軍澳藍田隧道地盤工作，目前合共有10人初步陽性，她形容地盤出現爆發，故需要停工，全地盤約1,500名員工都要強制檢測，這是該地盤一個月內第二次爆疫。

1,500人要強制檢測 地盤需再停工

張竹君指，昨日公佈的病人（#8955）在將藍隧道地盤工作，他在12月30日起喉嚨痛，住炮台山。當時有建議其他工友做檢測，目前暫有10名員工初步陽性，張竹君形容地盤出現爆發，故需要停工，而所有工作人員都要強制檢測。

張竹君表示，8955號病人曾與其他個案共用同一貨櫃更衣，整個地盤料有1,000至1,500人，全部人都要強制檢測，涉事公司是禮頓。

將藍隧道地盤共有11人確診或初步確診，張竹君形容出現爆發。（資料圖片/鄧詠中攝）

地盤上次爆疫停工兩周 上月底始復工

張竹君又指，相信今次與上次是兩個爆發。她解釋，在上次爆發中，進入檢疫中心的工人已經兩度測試，地盤在12月9日至27日曾停工，直至28日才復工，當時未有聽聞有其他個案，復工數天後才出現個案。

她又指，今次爆發的工友，工種與上次都不太一樣，上次主要是扎鐵工友，但今次涉及搭棚、釘板及清潔工人。

翻查資料，在12月9日，將軍澳藍田隧道地盤累計6位紮鐵工人染病，中心當時建議該地盤停工。

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