強制檢測大廈｜確診及無源頭個案齊反彈　元州邨翠林邨兩廈須強檢

本港新冠肺炎疫情持續，今日（3日）確診數字出現雙反彈現象，新增確診個案41宗較昨日35宗多，不明源頭個案亦由10宗增至16宗，累計8,965人染疫。今日再多兩幢大廈被列為強制檢測大廈，分別為深水埗元州邨元盛樓及軍澳翠林邨輝林樓。 另外，元朗吉慶圍出現家庭群組爆發，涉及7名確診家庭成員，衞生防護中心傳染病處主任張竹君指他們為同一家人，因此吉慶圍毋須強制檢測。

初步確診30多宗 包括將藍隧道10員工

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港今日新增41宗確診個案，當中本地個案40宗，輸入個案1宗，個案編號8925至8965，年齡介乎9至82歲（22男19女），當中不明源頭個案16宗，初步確診有30多宗，包括將藍隧道10名員工，屬該地盤第二次爆疫。

今日新增兩幢大廈須列入強制檢測大廈名單，深水埗元州邨元盛樓有兩個同層單位染疫，兩單位「斜斜地相對」，分別3人及1人，合共4人確診；而將軍澳翠林邨輝林樓亦有兩個單位染疫，兩單位相距較遠，並非同號碼，各有1人，共2人確診。

▼12月31日至1月2日公告須強制檢測大廈▼

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吉慶圍7患者屬一家人

另外，元朗吉慶圍出現家庭群組爆發，涉及7名確診人士，屬於一家人，暫毋須全村強制檢測。至於屬強檢大廈的元朗俊宏軒2座再多一單位確診，現時共有8人確診，單位不同層數，其中兩個屬相同座向。

今日有1宗輸入個案，是一名22歲從英國回港的女學生（個案編號8962），她本身沒有病徵，一直在酒店接受檢疫隔離，在第12日樣本發現確診，將會進行基因排序檢驗病毒株是否與英國變種病毒相同。

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▼疫情嚴峻 社交距離措施延續至1月6日▼