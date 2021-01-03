新冠肺炎｜公立醫院醫護定期檢測　料300名外展醫護先行

醫護人員經常接觸長者、免疫系統較弱等高危群組病人，醫院管理局行政總裁高拔陞昨日（2日）稱，會先為外展醫護做病毒檢測。消息透露，該批醫護為到訪老人院舍的醫護，約有300人，相信醫管局有能力自行為他們檢測；但要為全體5萬名臨床醫護定期檢測，難度相當高，亦傾向鼓勵並非強制性質要求醫護檢測。 另一消息指，若醫護檢測人數眾多，會外判由承辦商協助測試。

高拔陞昨日指，會考慮先為照顧抵抗力較差病人的醫護檢測，例如老人外展服務的醫護，希望未來數周落實。據了解，該批醫護為到訪老人院舍的同事，約有300人，相信醫管局有能力自行為他們檢測，24小時內出報告。

消息人士：聯合醫院人員檢測均呈陰性

至於全體醫護定期檢測，消息人士認為難度極高，當局每日檢測7,000個樣本，已接近檢測上限，而公院有5萬名從事臨床工作的員工，會對實驗室構成極大壓力，即使尋求外間實驗室協助都要花時間及程序，個人傾向檢測特定專科醫護，例如內科中的老人科、要照顧長期病患者的醫護等，「聯合醫院爆發，我哋驗咗好多個樣本都係陰性，全部人都驗係咪有效益呢?（檢測費用）都係公帑嚟」，舉例深切治療部的防感染控制措施一向高，有關同事未必有檢測的逼切性。

消息人士又指定期檢測的困難在於每次測試的相距時間，「未知係咪每個禮拜做，要平衡下，太疏又唔知幾時會感染，太密又應付唔到咁多測試」，而且醫院同事工作量大，安排檢測時亦要方便他們，傾向以鼓勵以非強制性質要求，但必定會以金標準RT-PCR核酸檢測為同事檢測。

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醫管局擬基於兩方面考慮：風險高和人數少

另一知情人士指，醫管局決定員工檢測群組是基於兩方面考慮，包括風險高和人數少。他舉例稱，老人外展服務同事的接觸層面廣、時常乘搭公共交通工具，而且人數不多，屬首批考慮組別。他表示，現時醫管局會為有需要的同事包辦檢測，但強調當局的首要服務對象為病人。當檢測醫護人數增加，當局會考慮採用外判方案，即由金域檢驗承辦檢測，若仍不勝負荷或需再額外招標。

目前醫管局仍在商討有關員工檢測的細節，包括是否需要強制檢測，以及派樽方法等等，該知情者認為「覺得好嘅就可能要同事都一齊做」，但其實「同事依家只要有少少唔舒服，都會即刻幫佢驗。如果全部人都要定時檢測，即係個個星期要拎15分鐘出嚟，比較麻煩」，故暫時檢測方向是以風險為本。

馬仲儀：要自願檢測及由醫院測試

公共醫療醫生協會會長馬仲儀則認為，先為外展醫護檢測是合理安排，但大前提是要自願檢測及由醫院測試，相信同事有醫學常識判斷自己是否高風險，不能夠強逼員工檢測，「局方一直指提供的保護衣符合準則，喺隔離病房做完嘢之後，唔使隔離又可以去番普通病房工作，點解同事係高風險呢?」